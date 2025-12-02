Así han sido los tres goles que han valido a España el título de campeonas de la Nations League

España llegaba al Metropolitano ante 55.843 aficionados para enfrentarse a una Alemania muy temida, que ya enseñó las fauces y su capacidad de posesión en el partido de ida, donde las germanas dominaron los primeros 45 minutos. Para colmo, el conjunto de Sonia Bermúdez sumó presión con la baja de Aitana Bonmatí, como si la falta de Patri Guijarro no fuera bastante en el centro del campo.

Pero la verticalidad de Alemania no ha sido suficiente esta vez: tampoco los guantes de oro de Berger. Ona Batlle, siempre silenciosa pero impecable, ahogó las esperanzas de Bühl. Cata Coll no tuvo muchas oportunidades de soplarse los guantes (gesto que hace para relajarse); no podíamos encomendarlo todo a sus milagros. España salió al ataque, incansable, con una Alexia Putellas que agotó a las marcas que siempre le asfixian (cómo para no) y se ganó el MPV del torneo. La reina, la llaman. El del partido fue, sin embargo, para la mujer a la que le debemos haber abierto la lata en el encuentro: Claudia Pina, diamante culé que empieza a tener el merecido reconocimiento en la selección junto a otra prodigio del Barça femení, Vicky López. Esta última, además, marcando en casa -es de Vallecas- con apenas 19 años después de haber salido como sustituta de Bonmatí, a la que justamente hoy operaban del peroné. España alzaba el trofeo de la Nations League en casa.

Los goles

Del primer gol podría decirse que "el Barça ha marcado a Alemania": una jugada combinativa muy propia de las blaugranas que acaba en un golpe raso que Claudia no suele fallar.

Corría el minuto 60 y las españolas se calmaron, destensaron el juego y todo comenzó a brillar. Las alemanas, bloqueadas, tuvieron que deplegar sus fuerzas en ataque descuidando la defensa. En una de estas a Vicky López hizo una demostración de lo que más le gusta: buscar un hueco, elaborar un amago, recortar, y colocar una rosca con la izquierda. Imposible que Beger llegara desde su posición.

Y para finalizar, el tercero llegó de las botas de Pina y después de una conducción de balón muy propia de la ausente Aitana. Desde la Selección Española Femenina de Fútbol lo resumían en un: "¿Pero qué has hecho?". Así, en el minuto 75, el final estaba sentenciado.

A Pina se le dan bien los "guijarrazos" lejanos y, antes de internarse en el área, dejó la segunda Nations League en bandeja para la selección que, después de disgustos y algún que otro susto, vuelve a celebrar.