Alemania será la sede de la Eurocopa femenina de 2029.

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha designado este miércoles a Alemania como sede de la Eurocopa femenina 2029, un torneo en el que participarán dieciséis equipos y se disputará en ocho sedes (Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Leipzig, Múnich y Wolfsburgo).

La candidatura alemana ha obtenido 15 votos, mientras que la de Dinamarca y Suecia ha obtenido 2 y la de Polonia, ninguno.

La decisión fue anunciada por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en una ceremonia especial, tras un proceso en el que también participaron la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la Federación Polaca de Fútbol y una candidatura conjunta de las federaciones danesa y sueca.

Más designaciones

"Quiero agradecer sinceramente a las tres delegaciones candidatas su incansable trabajo y compromiso a lo largo de todo el proceso. Cada candidatura ha demostrado una gran visión y un excepcional trabajo en equipo entre las federaciones nacionales, los gobiernos y los expertos locales, todos ellos inspirados por el referente establecido por Suiza el verano pasado", dijo Čeferin.

Asimismo, la UEFA ha asignado el Europeo femenino sub-17 de 2028 a Bélgica y el de 2029 a Turquía; el Europeo femenino sub-19 de 2028 a Portugal y el de 2029 a Italia; el Europeo masculino sub-17 de 2028 a Lituania y el de 2029 a Moldavia; y el Europeo masculino sub-19 de 2027 a la República Checa, el de 2028 a Bulgaria y el de 2029 a Países Bajos.