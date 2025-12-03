Alicante acoge este fin de semana la Asamblea General de Rugby europea
Los 47 presidentes de las federaciones del continente se darán cita en el complejo Bonalba Golf Resort
El Complejo Bonalba Golf Resort de Muchamiel (Alicante) acogerá este fin de semana, entre el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre, la Asamblea General de Rugby Europea (organizada por la Federación Europea de Rugby).
Los 47 presidentes de todas las federaciones europeas de rugby se reunirán en Alicante, donde podrán disfrutar del magnifico complejo alicantino en el que se concentra habitualmente la selección española de Rugby y Rugby Sevens, tanto masculina como femenina.
En estas mismas instalaciones también tuvo lugar el pasado mes de noviembre el Training Camp del Torneo entre las Selecciones Femeninas de Rugby 7 de España, Francia y Republica Checa.
