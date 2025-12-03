El Intercity asegura haber recibido una propuesta de inversión para Alicante Park

El Intercity asegura haber recibido una propuesta de inversión por parte de la empresa NextStage para la financiación de Alicante Park, que contemplaría la aportación de hasta 20 millones de euros o hasta el 50% del coste total de su construcción, según ha comunicado este miércoles a través de una nota de prensa.

Además, según el club de fútbol alicantino, la oferta incluiría la posibilidad de asumir los derechos de explotación del nuevo complejo deportivo y de entretenimiento que se levantaría en los terrenos de Rabasa y que acogería tanto eventos musicales como deportivos.

Esta propuesta se suma a los movimientos realizados en torno al proyecto de Alicante Park liderado por Legends Global, como la inversión aprobada por parte de los órganos gestores del Intercity el pasado 16 de septiembre por un importe de 60 millones de euros.

La oferta de NextStage, según informa la entidad alicantina en su nota de prensa, quedaría condicionada a la finalización satisfactoria del proceso de debida diligencia. "NextStage manifiesta su voluntad de convertirse en la empresa responsable de la gestión y operación de Alicante Park, asumiendo la programación de eventos, las áreas de marketing, venta de entradas, hospitality y la experiencia global del aficionado. La compañía se compromete, además, a mantener el recinto conforme a los más altos estándares de la industria, garantizando la mejora continua de la infraestructura, la seguridad y la tecnología", prosigue el comunicado del Intercity.

¿Qué es NextStage?

El Intercity también ofrece algunos datos sobre esta compañía que estaría dispuesta a financiar parte del proyecto de Alicante Park, con sede en Barcelona, respaldada por socios de capital estadounidense y especializada en la transformación de estadios y pabellones, según la nota del club. En su página web, disponible solo en inglés, no hay mención alguna a proyectos en los que haya intervenido y las fotos utilizadas son de stock.

"NextStage desarrolla proyectos en distintos países de Europa en colaboración con administraciones públicas, clubes y propietarios privados para crear estadios y pabellones que funcionen los 365 días del año y generen un valor real y duradero para la ciudad"; finaliza la nota de prensa, sin poner nombre a ninguna de estas colaboraciones.