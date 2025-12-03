Juan Vicente Pérez Climent, del RCRA, gana el Campeonato del Mundo de Pesca Submarina con la selección española

La selección española de pesca submarina se ha proclamado Campeona del Mundo 2025 en la categoría por equipos en la competición, celebrada del 26 al 29 de noviembre en aguas de São Francisco do Sul (Santa Catarina, Brasil). Un triunfo al que ha contribuido el deportista del Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, Juan Vicente Pérez Climent.

Pérez Climent, seleccionado para formar parte de la selección española en una competición de máximo nivel, comenzó el campeonato en la posición 17 en la primera jornada y en la segunda remontó hasta la quinta posición individual; un logro que le convierte en el mejor español en la clasificación.

Juan Vicente Pérez Climent, ganador del Campeonato del Mundo de Pesca Submarina con la selección española / INFORMACIÓN

Su éxito en el Campeonato del Mundo de Brasil de Pesca Submarina es un reconocimiento a su dedicación y trayectoria en esta disciplina deportiva. Se trata de un campeonato organizado por la Confederación Brasileña de Pesca y Deportes Subacuáticos, CBPDS, y la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, CMAS, que ha reunido a los mejores pescadores submarinos del mundo en Brasil.

El Mundial, además, se ha desarrollado en unas aguas consideradas sucias por estar cerca de la desembocadura de un río y con corrientes.