El Ourense se 'carga' también al Girona y el Villarreal se salva en los penaltis

El Ourense CF, de Primera Federación, ha eliminado este miércoles al Girona FC (2-1) y ha avanzado a dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en una ronda a partido único en la que el Villarreal tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para deshacerse del Antoniano (1-1, 3-5 en los penaltis) y en la que Real Betis, Real Sociedad, Levante y Elche, este último en la prórroga, no fallaron.

Una de las grandes sorpresas de la noche la volvió a protagonizar el cuadro ourensano, que en la anterior ronda ya había conseguido 'cargarse' a otro Primera, el Real Oviedo. Los locales tardaron apenas un minuto en adelantarse en O Couto, después de que Álvaro Yuste rematase de cabeza al fondo de las mallas un balón a saque de esquina.

Yaser Asprilla igualó la contienda en el minuto 25 tras cazar un rechace después de un penalti fallado, poco antes de que Abel Ruiz abandonase el campo lesionado y entre lágrimas. Ya en la segunda mitad, en el 64, el extremo Omar Ouhdadi recogió un esférico despejado por Paulo Gazzaniga y se encargó de establecer el definitivo 2-1, que convierte a los gallegos en el primer 'matagigantes' de esta edición.

En Lebrija, el Villarreal sufrió para dejar en el camino a un Antoniano que forzó la prórroga y los penaltis. Después de que el marcador no se moviese en los primeros 45 minutos, a pesar de gozar de algunas ocasiones a balón parado e incluso de que el colegiado anulase un tanto de Pape Gueye por fuera de juego, el conjunto de Marcelino recurrió a hombres como Ayoze Pérez y Georges Mikautadze para tratar de evitar el 'sorpasso'.

Sin embargo, el partido se fue a la prórroga. Ayoze, en el 101, parecía rescatar al Villarreal al aprovechar un centro de Dani Parejo que prolongó al palo largo, lejos del alcance del portero local, pero Jesús García, solo siete minutos más tarde, sellaba el 1-1 que obligaba a decidir todo en la tanda de penaltis.

Después de que ambos equipos anotasen los dos primeros lanzamientos -entre ellos José Pedraza, jugador del Antoniano que este miércoles se enfrentaba a su tío, Alfonso Pedraza-, Arnau Tenas detuvo el tercero del cuadro sevillano, clave para que los castellonenses, que no fallaron ninguna de sus penas máximas, se llevasen el partido.

También tuvo que recurrir a la prórroga el Elche ante el Quintanar del Rey (1-2). Ali Houary, en el minuto 48, rompió las hostilidades y puso por delante al equipo ilicitano, aunque Eric Iglesias anotó en el 70 el tanto que permitía a los locales forzar el tiempo extra. En él, Héctor Fort salió al rescate y llevó a los de Éder Sarabia a dieciseisavos.

Muchos menos apuros pasó el Real Betisen el Ciutat de València, donde dejó fuera al Torrent (1-4). El conjunto verdiblanco abrió la lata gracias a un disparo raso cruzado de Roro Riquelme. Justo antes del descanso, el excentrocampista del Atlético de Madrid anotó el segundo en una acción en la que picó el balón por encima del portero del Torrent Marc Dolz.

Todavía tuvo tiempo el madrileño de ampliar su cuenta, ya en la segunda mitad, rematando en el 74 un pase de Pablo García al segundo palo, antes de que Armando, en el 85, hiciese el gol del honor para el Torrent. Ángel Ortiz cerró la goleada bética a punto de llegarse al final.

Por su parte, la Real Sociedad cumplió las expectativas ante el Reus (0-2), aunque sufrió para atar el resultado; después del 0-0 al descanso, Mikel Goti puso el primero al poco de reanudarse el choque, y Umar Sadiq aseguró el triunfo en el descuento. Mientras, el Levante hizo valer un solitario gol de Unai Vencedor en el minuto 57 para pasar de ronda frente al Cieza (0-1).

Además, el Málaga quedó eliminado a manos del Talavera (2-1), penúltimo clasificado del Grupo 1 de Primera Federación, la misma categoría a la que pertenece el Eldense, que también dio la sorpresa al dejar fuera de la competición al ocupante del tercer puesto de LaLiga Hypermotion, el Almería (2-1).

Otro Segunda se despidió este miércoles de la Copa, el Cádiz, en esta ocasión a manos del Real Murcia en el Enrique Roca (3-2), mientras que la SD Eibar no falló y derrotó al Pontevedra (0-3). En los duelos entre equipos de LaLiga Hypermotion, la Cultural Leonesa se impuso al Andorra (4-2) y el Real Sporting logró el pase en casa del CD Mirandés (0-2).

Resultados de la Copa del Rey.

CF Talavera - Málaga 2-1.

Cultural Leonesa - Andorra 4-2.

Eldense - Almería 2-1.

Mirandés - Real Sporting 0-2.

Real Murcia - Cádiz 3-2.

Antoniano - Villarreal 1-1 (3-5, en los penaltis).

Cieza - Levante 0-1.

Ourense CF - Girona 2-1.

Pontevedra - Eibar 0-3.

Quintanar del Rey - Elche 1-2.

Reus FCR - Real Sociedad 0-2.

Torrent - Real Betis 1-4.