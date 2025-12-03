El Real Madrid de Xabi sufre el 'síndrome del impostor'

Cuando Xabi Alonso aterrizó en el Bernabéu el madridismo celebró efusivamente el fichaje del tolosarra. Un técnico exitoso y sobradamente preparado llegaba al vestuario blanco para modernizar un equipo plagado de estrellas. Nada podía salir mal. Sin embargo, cuatro meses después el 'síndrome del impostor' se ha apoderado del Real Madrid de Xabi. De repente, el técnico y sus estrellas han abandonado su aura y aparecen envueltos por una sensación fraudulenta que despierta mucho recelo entre rivales y seguidores. Hasta las explicaciones de Alonso en la sala de prensa suenan a excusas huecas y a tópicos sin atisbo alguno de autocrítica ni explicación futbolística.

El 'Clásico', punto de inflexión... negativo

El pasado 26 de octubre, Xabi Alonso hizo cima en el Real Madrid al ganar el 'Clásico' en el Bernabéu. Los blancos volvían a doblegar a los azulgranas en un partido después de pasar toda la temporada 2024-25 siendo sometidos por los de Flick con goleadas dolorosas para la parroquia blanca y para la presidencia del club, que terminó abriendo la puerta de salida a Carlo Ancelotti. Los fiascos ante el enemigo culé le pasaron factura al italiano, más por la forma en que se produjeron que por los resultados, aunque algunos fueron muy llamativos.

Más allá de ser un triunfo sobre el Barcelona, el Real Madrid, y especialmente el de Xabi, necesitaban ganar un partido grande después de ser goleado por el París Saint-Germain y por el Atlético. Por eso el tolosarra quiso convertir el triunfo ante el Barça en un punto de inflexión en el calendario. "El equipo necesitaba la sensación de ganar un partido grande", advirtió orgulloso en sala de prensa Alonso, tras quitarse un enorme peso de encima. Aquel día Xabi presumió "de la conexión que ha habido entre los jugadores, y con los aficionados. El equipo estaba muy motivado. No solo por los tres puntos, sino por de dónde veníamos, lo que podía suponer ganar un partido grande, merecerlo. Los chicos necesitaban la sensación de poder ganar en un día grande. El triunfo ha sido incluso corto. Para el futuro, necesitamos mucho de lo que hemos hecho hoy". Aquel domingo muchos dieron por cerrado el capítulo de los tropiezos en "partidos grandes" aventurando una rutina triunfadora para los blancos.

Sin embargo, el 'clásico' operó un efecto contrario al esperado. Desde el pasado 26 de octubre, el Real Madrid ha sumado seis puntos de 12 posibles, con una sola victoria, en casa ante el Valencia, y tres empates lejos del Bernabéu frente al Rayo, Elche y Girona. Mientras que el Barcelona ha hecho un pleno ganando los 12 puntos que ha puesto en juego con victorias ante Elche, Celta, Athletic y Alavés. El Real Madrid de Xabi se ha construido a golpe de digerir derrotas difíciles. Primero fue la goleada en la semifinal del Mundial de Clubes, ante el PSG, que además inauguró el episodio de encontronazos entre Vinícius y el técnico. Luego llegó el del Metropolitano, con la apuesta por un Bellingham fuera de forma en un planteamiento erróneo del tolosarra. Y la última fue la de Anfield, de la que el Madrid aún no ha terminado de levantar la cabeza y en la que Courtois evitó un resultado sonrojante.

Víctimas de la NFL

Desde que los blancos fueron empujados a la diáspora para priorizar la celebración del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Comanders de la NFL en el Bernabéu, Xabi parece haber perdido el rumbo en la pizarra. El Madrid encadena tres partidos lejos de La Castellana en Liga sin una sola victoria. Los empates ante Rayo, Elche y Girona le han hecho perder el liderato y la fe del madridismo en el proyecto del tolosarra. Son muchas las preguntas que rodean a la propuesta de juego del técnico y los dedos que le señalan a él y a jugadores como Valverde, Bellingham o Camavinga, muy lejos del rendimiento que han dado en temporadas anteriores.

Los blancos se aferran a un Kylian Mbappé que ha marcado 23 de los 41 goles (14 de 29 en Liga) del Real Madrid en la presente temporada, es decir, el 56%. El francés negaba que haya Mbappé-dependencia en el Madrid tras marcar cuatro goles en Atenas, pero ayer se lo rebatía con cierta inquietud Jorge Valdano: "Lo que se tiene que preguntar el Real Madrid es dónde estaría en estos momentos sin Kylian Mbappé". El francés es el salvavidas al que se ha aferrado Xabi para mantener a flote un equipo que hace aguas.

"Confianza en Xabi, pero..."

En los despachos se insiste en que "se mantiene la confianza en Xabi, pero los partidos en San Mamés y ante el Manchester City en el Bernabéu van a marcar su futuro". La campaña que desplegó la pasada semana el club tras la victoria en Atenas, vendiendo el acercamiento del entrenador a la plantilla tras la conversación que el martes mantuvieron Florentino y el técnico, ha durado cuatro días. Lo que va de partido a partido. En las altas esferas siguen preocupados por las caóticas decisiones del vasco, que no termina de dar con la tecla en lo táctico y que ha acabado por confundir a unos futbolistas que no saben a qué juegan cuando saltan al césped.

El Real Madrid viaja a Bilbao, donde el miércoles se medirá a los leones en el partido que se adelanta por la disputa de la Supercopa de España en enero. Un partido exigente que inquieta por la mala imagen del equipo en Girona. Los tres partidos que ha encadenado en Liga tras el partido de la NFL han sido un fiasco. Y este cuarto parece, a priori, el más exigente de todos con un Athletic que lucha por reengancharse a las posiciones europeas en esta temporada en la que convive con dificultad en Champions y Liga.