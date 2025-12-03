Deportes
El taewkondo toma La Nucía durante esta semana
Más de 4.000 deportistas se darán cita en la Ciudad Deportiva Camilo Cano para el Campeonato de España de clubes
Más de 4.000 deportistas, en representación de 350 entidades de todo el país, participarán del 4 al 8 de diciembre en el Campeonato de España de Clubes de taekwondo, que se celebrará en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.
El campeonato reúne todas las categorías -sénior, sub-21, júnior, cadete, precadete y máster— y todas las modalidades: combate olímpico, poomsae, freestyle, parataekwondo y poomsae infantil.
En esta edición, la modalidad de poomsae será además clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo, lo que ha incrementado la participación y el interés técnico.
En la modalidad de combate, no estarán algunos de los principales miembros de la selección absoluta, ya que varios compiten estos días en el Mundial sub-21 de Kenia y otros realizan un descanso programado antes de próximas citas internacionales.
De forma paralela a la competición, el fin de semana incluirá actividades formativas, entrenamientos y sesiones de captación en el Combat Sport Center, que se estrena como espacio de alto rendimiento, así como el V Congreso de Parataekwondo.
El presidente de la RFET, Jesús Castellanos, destacó que el campeonato "es la gran fiesta del taekwondo español, donde conviven todas las edades y modalidades", y subrayó que será una oportunidad para ver en acción "a los deportistas que impulsarán el futuro del taekwondo nacional".
"Además, es un evento especial, ya que los deportistas no compiten sólo por sus éxitos personales, sino por sumar puntos para sus respectivos clubes, lo que genera un gran ambiente en el pabellón", añadió el dirigente.
El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, agradeció a la Federación su confianza "un año más" y aseguró que el evento tendrá un importante impacto deportivo y económico en la localidad.
La competición arranca este jueves con el parapoomsae, Poomsae y Freestyle por clubes. El viernes se celebrará la competición junior, precadete y Sub-21 por clubes; el sábado el torneo Cadete y el domingo será el turno de la categoría máster y la absoluta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Hasta 300 euros de ayuda por cambiar tu frigorífico: así funciona el nuevo Plan Renove de Electrodomésticos
- Asesina a cuchilladas a su pareja en Alicante y luego se ahorca en el balcón
- La trascendental decisión de Mazón en su último día como president sobre una pequeña localidad de Alicante
- El nuevo dueño del Eldense, tras el retraso en el pago de dos mensualidades: «Espero que lo que dejaron de correr en el anterior partido lo hagan en este»
- Desahuciada una familia con dos hijos de 6 y 11 años en Alicante
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- Horario y dónde ver el Quintanar del Rey-Elche de la segunda ronda de Copa