El taewkondo toma La Nucía durante esta semana

Más de 4.000 deportistas, en representación de 350 entidades de todo el país, participarán del 4 al 8 de diciembre en el Campeonato de España de Clubes de taekwondo, que se celebrará en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía.

El campeonato reúne todas las categorías -sénior, sub-21, júnior, cadete, precadete y máster— y todas las modalidades: combate olímpico, poomsae, freestyle, parataekwondo y poomsae infantil.

En esta edición, la modalidad de poomsae será además clasificatoria para el próximo Campeonato del Mundo, lo que ha incrementado la participación y el interés técnico.

En la modalidad de combate, no estarán algunos de los principales miembros de la selección absoluta, ya que varios compiten estos días en el Mundial sub-21 de Kenia y otros realizan un descanso programado antes de próximas citas internacionales.

De forma paralela a la competición, el fin de semana incluirá actividades formativas, entrenamientos y sesiones de captación en el Combat Sport Center, que se estrena como espacio de alto rendimiento, así como el V Congreso de Parataekwondo.

El presidente de la RFET, Jesús Castellanos, destacó que el campeonato "es la gran fiesta del taekwondo español, donde conviven todas las edades y modalidades", y subrayó que será una oportunidad para ver en acción "a los deportistas que impulsarán el futuro del taekwondo nacional".

"Además, es un evento especial, ya que los deportistas no compiten sólo por sus éxitos personales, sino por sumar puntos para sus respectivos clubes, lo que genera un gran ambiente en el pabellón", añadió el dirigente.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, agradeció a la Federación su confianza "un año más" y aseguró que el evento tendrá un importante impacto deportivo y económico en la localidad.

La competición arranca este jueves con el parapoomsae, Poomsae y Freestyle por clubes. El viernes se celebrará la competición junior, precadete y Sub-21 por clubes; el sábado el torneo Cadete y el domingo será el turno de la categoría máster y la absoluta.