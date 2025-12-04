Diego Moreno, CEO de WAR: “La segunda temporada de “The Ultimate Warrior” se estrena el 12 de enero

P: ¿Cómo llegó al negocio de las artes marciales mixtas?

R: Soy ilicitano de nacimiento, he vivido toda mi vida allí y mi idea es retirarme en Alicante. Estoy relacionado con el mundo del marketing digital porque soy empresario y hace más o menos 5 años se presentó en mi oficina el señor Ilia Topuria y me propuso hacer un evento de MMA en Alicante. En principio desde la agencia solo íbamos a ayudar a buscar sponsors pero terminamos juntándonos y montando la promotora que hoy es WAR.

P: Así que de esa reunión con Ilia nace WAR. Pero la promotora tiene un primer evento en Alicante y luego un parón largo de más de 1 año hasta que se vuelve a reincorporar y empieza a hacer eventos más seguidos. ¿Qué pasó?

R: En principio hicimos una sociedad en 4 partes divididas entre Ilia Topuria, Jorge Climent, Agustín Climent y yo. Lo que pasó fue que después del primer evento en Alicante, Ilia seguía ascendiendo como luchador en la UFC y él es una persona muy implicada en sus negocios y si se hacía un evento de WAR él quería estar presente, por lo que no conseguíamos cuadrar una fecha para que pudiera venir. Tras convertirse en campeón, el resto de socios decidimos hablar con él para poder seguir nuestro camino sin contar con él en la promotora y así lo hicimos.

P: Desde ahí han tenido una gran cantidad de eventos en distintas ciudades e incluso en “La Caja Mágica” de Madrid. El 6 de diciembre volvéis a Madrid, esta vez al Palacio Vistalegre, ¿qué expectativas tiene, tanto para este evento como para los siguientes?

R: Hemos hecho 3 eventos en Alicante, otro en Benidorm, Cartagena, Madrid, Gijón y ahora volvemos a Madrid. Las expectativas son máximas. En el pasado evento en “La Caja Mágica” tuvimos el evento más grande que hemos tenido hasta la fecha y queremos volver a llenar el estadio y superar el aforo de 12.000 personas que conseguimos el año pasado, siendo el evento de MMA más grande que se ha hecho nunca en España.

P: Ahora, a la par del WAR MMA, ha nacido el WAR Boxing, una nueva iniciativa en España. Cuéntenos un poco acerca del WAR Boxing.

R: La idea viene por dos partes: la primera es Dana White, propietario de UFC que recientemente ha promovido el último combate de Canelo vs Crawford en boxeo. Por otra parte, uno de nuestros sponsors es “Leone”, muy relacionado con el mundo del boxeo. El CEO de Leone, Rafa, me comentó que le gustaría que hiciéramos por el boxeo lo mismo que por las MMA. En ese entonces se me propuso la opción de realizar el campeonato de Europa del peso superligero de la EBU entre Jofre y Casamónica y lo vi como una oportunidad de entrar en el mundo del boxeo por la puerta grande.

Uno de los combates del evento que tuvo lugar en Alicante / Rafa Arjones

P: ¿Y, con WAR Boxing, tienen pensado afianzarnos como promotora y sacar cinturones propios, o simplemente acoger este tipo de campeonatos en eventos organizados por vosotros?

R: Muy buena pregunta. En un mundo perfecto me encantaría tener nuestros cinturones y nuestra promotora, pero en el mundo del boxeo sería un poco menos que un sacrilegio. Al final el boxeo es un deporte que tiene muchos años más que las MMA, es un deporte olímpico y está gobernado por las 4 grandes asociaciones en las que están “rankeados” los luchadores. Crear una nueva asociación desde 0 tiene un camino y un proceso muy largo que en este momento no nos planteamos, por lo que preferimos seguir acogiendo estos eventos y campeonatos donde los cinturones pertenezcan a una de esas 4 asociaciones que dominan el boxeo a nivel mundial.

P: En cuánto a su asociación con los hermanos Climent, aparte de las promotoras, ¿qué otros proyectos tienen en mente para seguir extendiendo las MMA en España?

R: Tenemos un reality, “The Ultimate Warrior”. Es un reality en el que 16 luchadores, 8 capitaneados por el Climent Club y 8 por el gimnasio “Black Panther” conviven en una casa y luchan para conseguir el cinturón de WAR de su categoría. El año pasado hicimos la primera temporada presentada por dos famosos streamers, Misho y Guanyar. Una vez realizada, le vendimos los derechos del formato a Mediaset y ya hemos grabado la segunda temporada, donde repiten como presentadores los mismos streamers. En principio (y esto es una exclusiva) está previsto que la segunda edición se estrene el lunes 12 de enero en Infinity de Mediaset y se emitirá todos los lunes hasta el 9 y 10 de febrero. Posterior a la finalización del reality, los 2 ganadores de cada peso competirán (y esto también lo digo en exclusiva) el próximo 14 de febrero en Badalona para conseguir los cinturones de WAR y “The Ultimate Warrior”. Este reality es un formato por el que apostamos mucho y hemos firmado 5 temporadas con Mediaset.

P: ¿Conoceremos a otros nuevos 16 peleadores en la segunda edición de “The Ultimate Warrior?

R: Esta temporada subimos de peso. La idea es ir sacando distintos cinturones en todos los pesos. Para esta edición contaremos con Franco Tenaglia, campeón del mundo de la disciplina “Bare Knuckle”. También añadimos un equipo femenino para esta edición, por lo que por primera vez habrá un equipo de luchadoras profesionales en MMA.

Combate en la Plaza de Toros de Alicante / Rafa Arjones / Rafa Arjones

P: Hace una semana, WOW, la “antítesis” de WAR en las artes marciales españolas, anunció la entrada de Cristiano Ronaldo como accionista de la compañía. ¿Cómo han afrontado esta noticia teniendo en cuenta que es vuestra competidora?

R: Te respondo por partes. La entrada de Cristiano Ronaldo a WOW es una grandísima noticia para las MMA en España. Felicitamos en redes sociales a WOW ya que pensamos que la entrada de Cristiano en este mundo va a provocar que el deporte sea mucho más aceptado en todos los ámbitos y se abre una ocasión única para seguir creciendo, lo cual es muy positivo para todos. Yo siempre he dicho que no tengo intención de competir con WOW y nosotros nos sentimos muy cómodos siendo “la Pepsi de las MMA”. Siempre he dicho que me siento muy cómodo en esa segunda posición ya que nosotros queremos promover el talento nacional y dar oportunidades a los jóvenes talentosos para desarrollar sus carreras. Al final apostamos por cuidar a los luchadores y pagar unos salarios justos. Hace poco se publicaron las cuentas anuales de todas las promotoras y WAR es la promotora que tiene la mayor cifra de negocio del mercado y el mejor resultado. A pesar de ello, es cierto que WOW es ahora mismo la promotora líder en España y sobre todo después de la entrada de Cristiano Ronaldo.

P: ¿Espera que alguna figura de tal renombre apueste por WAR, tal y como Cristiano lo ha hecho por WOW?

R: Es que no hay nadie más importante en el mundo del deporte que Cristiano Ronaldo. Cualquier figura que pusiéramos nosotros sería secundaria. Yo reitero que me siento muy cómodo en esta segunda posición y vamos a ir a rebufo. Vamos a labrar nuestro propio camino por separado y seguir promoviendo el talento español en este deporte y ayudar a esas jóvenes promesas. Apenas hace un año que retomamos la actividad y ya vamos a por nuestro octavo evento. El resto de promotoras llevan mucho más y no podemos aspirar a igualarlos ya, queremos ir paso a paso y el tiempo dirá.