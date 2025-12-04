Duelo clave del Eón en el Pitiu para coger aire

El Horneo Eón recibe este viernes (20:30 horas, Pitiu Rochel) al Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil en un duelo clave para el conjunto alicantino, obligado a sumar para tomar aire en la clasificación y mejorar la mala imagen ofrecida la pasada jornada en Ciudad Real. El equipo alicantino cayó de forma contundente en un encuentro directo por la permanencia y afronta esta cita con la necesidad de rehacerse para mantenerse fuera de los puestos de descenso, de los que solo le separa un punto. El Horneo Eón experimentó una clara mejoría tras la llegada al banquillo de Roi Sánchez, con dos victorias consecutivas, aunque en las últimas dos jornadas las sensaciones positivas han remitido.

El técnico gallego confió este miércoles, en rueda de prensa, en que la dura derrota en Ciudad Real actúe como estímulo ante un rival «muy físico y con mucho gol», que aventaja en cuatro puntos a los alicantinos en la tabla.

Para Roi Sánchez se trata de «un partido durísimo ante un rival muy físico». «Puente Genil hace muchos goles y va a haber mucho ritmo. Si defendemos bien tendremos opciones y sino, puede pasar lo del sábado».

Y es que, el técnico gallego confiesa que la derrota en Ciudad Real «no sentó nada bien». «La imagen que dimos el sábado no es la que corresponde. El equipo lo veo con muchas ganas del partido y de hacerlo mejor y volver a transmitir esas cosas que habíamos transmitido en las últimas jornadas», añade. En cuanto a la plantilla, reconoce que sus jugadores están «con ganas de hacerlo mejor, están entrenando bien esta semana y espero que mañana salgan con ganas de hacerlo bien y de pelear. Estamos mejorando. Si no lo haces y te atascas, los rivales te comen. Siempre hay que hacerlo mejor. Como ya digo, estamos entrenando bien y soy positivo para mañana. Pero hay que refrendarlo. Esto es como cuando preparas un examen, cuando llega el día tienes que hacerlo bien».

En cuanto a si Puente Genil es otro de los rivales de su liga, Roi lo tiene claro: «Siempre digo lo mismo: nuestra liga son todos los equipos menos el Barcelona. Todos los partidos hay que competirlos. Estamos obligados a dar el máximo en todos los partidos y sacar los puntos que nos quedan en los 4 partidos que hay antes de Navidad. Estamos necesitados de puntos, estamos abajo y no queremos estar ahí. Pero esto empieza por este partido del viernes».