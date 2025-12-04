El HLA Alicante retoma la competición tras el parón FIBA

Tras el parón FIBA, llega el próximo reto para este Lucentum tan ilusionante. Los pupilos de Rubén Perelló siguen creciendo a pasos agigantados en Primera FEB y su presencia en la parte alta de la clasificación se está convirtiendo en algo permanente y no en un simple destello fugaz. A la cabeza del proyecto aparece la figura del danés Kevin Larsen y tras él, un colectivo unido que entiende a las mil maravillas los diferentes roles asignados por el técnico. La intensidad, el sacrificio y el compromiso no se negocian en un equipo inmerso en un estado de forma envidiable.

Poder seguir con la excelencia otra jornada más pasará por el Amenabar Arena este viernes a las 20:30 horas. El HLA Alicante viaja hasta tierras vascas para medirse al Inveready Gipuzkoa en un encuentro correspondiente a la jornada 10 de Primera FEB.

Hasta el momento, son cinco los encuentros consecutivos ganados por el Lucentum que le sitúan en la cuarta posición de la tabla con un sólido 7-1 de balance. Después de caer con honores en el tercer partido de liga ante Estudiantes, el HLA ha vencido a Zamora, Palencia, Melilla, Palmer Basket y Cantabria demostrando ser uno de los grandes de la categoría.

Enfrente aguarda el Inveready Gipuzkoa, un equipo inmerso en la zona picante de la clasificación. Los vascos ocupan la penúltima posición de la tabla con dos victorias en ocho encuentros y solo superan a Palmer Basket. Sin embargo, su último precedente le es favorable y llegarán al duelo ante el HLA con el recuerdo reciente de la victoria ante Fuenlabrada.

Coulibaly deja el balón en la canasta durante el último duelo en el Pedro Ferrándiz. / Héctor Fuentes

No será un compromiso sencillo para los intereses de los alicantinos, pues jugadores como Ignacio Arroyo, Manex Ansorregui, Giorgi Korsantia o Lance Terry no venderán barata su piel.

La defensa jugará un papel decisivo ante el equipo que más situaciones de bloqueo directo y de roll genera en toda la competición. Ahí tendrá una importancia extra Ignacio Arroyo para los suyos, pues es el principal líder en el juego ofensivo de Gipuzkoa gracias a su capacidad para encontrar a los compañeros.

Tras el viaje hasta San Sebastián, será el Pedro Ferrándiz el que entrará en escena a partir del viernes 12 de diciembre. El HLA afrontará dos duelos como local consecutivos ante Oviedo y Fuenlabrada, encarando la parte final de la primera vuelta.

Perelló pide calma a los suyos. / Áxel Álvarez

Las palabras de Perelló

En la previa del próximo duelo, Rubén Perelló ha comparecido ante los medios y ha destacado la dificultad, tanto de esta semana como del próximo duelo. "Cuando vas en una buena dinámica y con una buena racha de resultados quieres que todo siga y que nada se trastoque. Esta semana han ocurrido demasiadas cosas, ventanas de jugadores, nos cambian de pabellón, problemas físicos, un viaje largo que hacemos de noche… Son demasiadas cosas que el equipo, sin poner excusas, tiene que ser capaz de afrontar".

Kevin Larsen, principal estrella del club, ha viajado con su selección durante este parón y sobre su figura, el técnico ha comentado lo siguiente. "Larsen ha llegado cansado porque el segundo partido fue en Ucrania. A nivel deportivo no ha tenido dos grandes duelos, espero que se estuviese reservando para rendir al máximo con nosotros. Tener a Kevin siempre es positivo, el equipo lo necesita en el día a día por todo lo que representa".

"Estamos muy por encima de lo que me esperaba" Rubén Perelló — Entrenador del HLA Alicante

Sobre que encuentro espera este viernes, Perelló lo califica como "duro". "Gipuzkoa viene de ganar de 20 en Fuenlabrada. Están siendo un poco irregulares esta temporada, pero han competido muy bien los partidos. Tienen jugadores que están rindiendo a gran nivel, nos pueden hacer daño. Defensivamente, tenemos que ser duros, ellos son el equipo que más situaciones de bloqueo directo y de roll genera en la competición".

"Llevamos cinco partidos consecutivos con victoria, cuando te llega un equipo que está ganando siempre te motivas, además ellos tienen la necesidad de competir. Con el máximo respeto me preocupa un poco nosotros, en todos los partidos hemos tenido altos y bajos, pero en general el equipo ha jugado a lo que ha querido. Quiero que seamos capaces de afrontar este partido como una final más", pensaba Perelló.

Mwema ha vuelto a la dinámica del equipo, pero tras un mes fuera, no está todavía en ritmo de competición. El técnico mallorquín ha desvelado que durante esta semana se ha ido trabajando para que algunos jugadores como Tucker Richardson vayan cogiendo sinergias defensivas y ofensivas.

Vacas flacas

"Internamente, nos hemos marcado donde creemos que podemos llegar, pero vamos día a día. Solo Coruña no ha perdido y nuestro balance es excelente. Estamos muy por encima de lo que me pensaba. Lo que más orgulloso me pone es el buen grupo humano que hay y que el equipo siempre compite. Las victorias crean una ambiente mucho más positivo. Cuando lleguen las vacas flacas, porque van a llegar, el equipo estará preparado", añadía.

Para finalizar, Perelló ha sentenciado sobre Sergio Llorente lo siguiente. "Estoy encantado con él, ya no solo a nivel deportivo, a nivel personal está implicado a más no poder. Es capaz de jugar en un partido 20 minutos y rendir y en otro 5 minutos y rendir también. Ojalá podamos extender y alargar el periodo de Sergio con el equipo porque él se lo merece".