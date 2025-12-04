El Real Club de Regatas de Alicante organiza la regata Beach Sprint en El Postiguet

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, ha organizado junto a la marca Empacher una regata de la modalidad de remo Beach Sprint del 5 al 7 de diciembre en la playa urbana del Postiguet.

El programa arrancará con una jornada de entrenamiento el 5 de diciembre. Los días 6 y 7 de diciembre, de 9:00 a 17:00 h, se celebrará la competición oficial, que reunirá a más de 100 remeros procedentes de toda Europa, entre ellos atletas olímpicos y medallistas en campeonatos del mundo, garantizando un espectáculo deportivo al más alto nivel.

Al tener la playa del Postiguet como escenario, la regata es un evento digno de ver, por su espectacularidad, tanto por parte de los ciudadanos como de los turistas, que podrán disfrutar de una competición vibrante, con salidas desde la arena, esprints sobre el agua y finales cargadas de adrenalina, características propias de este formato.

La prestigiosa firma alemana Empacher ha elegido Alicante para mostrar por primera vez sus embarcaciones diseñadas específicamente para la modalidad de Beach Sprint, la disciplina de remo costero que está conquistando el panorama competitivo internacional.

El Beach Sprint es una modalidad que combina la velocidad en la arena y en mar; los deportistas corren desde la playa hacia su embarcación, reman alrededor de boyas en un circuito y luego corren de vuelta hasta la línea de meta en la arena.