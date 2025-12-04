EL Xaloc Alacant, nuevo líder de la Liga nacional de Powerchair

El Xaloc Alacant de Powerchair consiguió los nueve puntos disputados en la segunda jornada de la Liga nacional de Powerchair disputada este pasado sábado en el Centro de Tecnificación y es el nuevo líder de esta competición. El encuentro inaugural, a las 9:30 horas, enfrentaba a los jugadores de José Luis con el equipo valenciano del Levante, consiguiendo imponerse por 3-0 en un partido complicado ante un rival que cada vez juega mejor y siempre compite sus partidos. El segundo enfrentamiento disputado a las 12 horas contra el equipo del Leganés, fue menos exigente para el equipo alicantino, y se impuso al equipo madrileño por un contundente 7-0. Quedaba para cerrar la jornada la disputa del tercer encuentro frente al Nástic de Tarragona, sobre el papel los tres puntos más difíciles de conseguir. Y no defraudó el enfrentamiento, partido muy competido donde el Xaloc Alacant consiguió la victoria por un ajustado 1-0 y con final de infarto donde el jugador local Víctor Guill fue expulsado y equipo catalán dispuso de una gran oportunidad para equilibrar el encuentro con una falta directa que los jugadores locales pudieron interceptar.

Los equipos antes de empezar el partido / INFORMACION

Gran jornada del Xaloc Alacant Powerchair consiguiendo los nueve puntos que disputó, consiguiendo 11 goles y portería a cero, y aupándose a la cabeza de la clasificación después de la disputa de las dos primeras jornadas. Siguen abiertas todas las opciones del objetivo de conseguir de nuevo el campeonato de Liga, a la espera de la disputa de las tres jornadas que restan por disputar. El equipo alicantino estuvo representado en esta jornada por Arturo Fabra, Marcos García, Víctor Guill, Juan Montilla, Nacho Rodríguez y Álvaro Rodenas. Los goleadores fueron Marcos 4 goles, Arturo, 3 goles y Juan 1 gol. El Pichichi de la competición la comparten los jugadores del Xaloc Alacant, Marcos y Arturo con 5 goles cada uno. Los otros encuentros disputados se saldaron con las victorias del Nástic de Tarragona 5-0 al Leganés y 1-0 al Levante, mientras el Levante derrotó al Leganés por 4-0. La siguiente jornada se celebrará en la ciudad de Córdoba el próximo 14 de febrero.

El evento fue una fiesta del deporte y en particular del deporte adaptado, donde los aficionados alicantinos pudieron conocer este nuevo deporte que tantos éxitos está dando a la ciudad.