FÚTBOL
Así quedan todos los grupos del Mundial 2026 de fútbol: rivales, enfrentamientos y posibles cruces
España queda encuadrada en el grupo H del Mundial 2026 junto con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay
David Boti
El Mundial 2026 de fútbol ya ha quedado definido. Hoy, viernes 5 de diciembre, ha sido sorteada la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo. España ya conoce a sus tres primeros rivales del próximo verano: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
En un extenso acto llevado a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de la ciudad de Washington, la selección que dirige Luis de la Fuente quedó encuadrada en el grupo H. Lo único que se sabe hasta el momento es que el debut será ante Cabo Verde.
A continuación, te desglosamos cómo quedan los 12 grupos que conforman el próximo Mundial.
Grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, (Ganador del playoff entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y Irlanda).
Grupo B: Canadá, (Ganador del playoff entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia), Catar y Suiza.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y (Ganador del playoff entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo).
Grupo E: Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Ganador del playoff entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania) y Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, (Ganador del playoff entre Iraq, Bolivia y Suriname) y Noruega.
Grupo J: Argentina, Algeria, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, (Ganador del playoff entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
El calendario detallado de partidos y horarios del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se conocerá este mismo sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas (CET), momento en el que la FIFA lo hará público.
El Mundial empezará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en New Jersey.
Desde SPORT, te contamos todo lo que ha sucedido en este esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial, así como los análisis de los rivales de España y las noticias más virales que ha dejado el evento.
