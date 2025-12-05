El Horneo Eón Alicante vuelve a la senda de la victoria en el Pitiu Rochel

Golpe sobre la mesa del Horneo Eón Alicante y vuelta a la senda de la victoria. En un día marcado en rojo en el calendario debido a las urgencias y la necesidad de tomar aire respecto a la zona de descenso, el conjunto dirigido por Roi Sánchez ha dado su mejor cara y ha firmado una victoria incontestable ante un rival de "su liga", el Ángel Ximénez Puente Genil. Con un resultado de 39 a 35, los alicantinos dejan atrás las dos últimas derrotas y vuelven a dar una alegría a sus aficionados en el Pitiu Rochel.

Dinámicas similares se medían en Alicante este viernes, pues ambos conjuntos arrastraban dos derrotas consecutivas en su haber. De esta forma, alicantinos y cordobeses habían visto frenado su ascenso en la tabla clasificatoria de la Liga Asobal, por lo que el duelo se presuponía decisivo para ambas entidades.

Conscientes de la importancia del envite, los pupilos de Roi Sánchez saltaron a la pista del Pitiu Rochel decididos a poner tierra de por medio desde el primer instante. Sin embargo, no vendería cara su piel el Ángel Ximénez y durante los primeros minutos la igualdad se apoderó del marcador. Se imponían los ataques a las defensas y tras imprimir un ritmo endiablado, los alicantinos empezarían a dar un bocado al marcador plasmando un 9-5 en el electrónico a los diez minutos.

Era un duelo de parciales, a la que un equipo tomaba distancia en el marcador, el otro se volvía a acercar con tres o cuatro tantos consecutivos, pero siempre con el Eón ligeramente por arriba. El ritmo en la pista era endiablado, no había pausas y la anotación se empezaba a disparar.

La hora de Javier Borragán

Los ataques estáticos se podían contar con los dedos de una mano y ahí llegó la hora de Javier Borragán. El flamante fichaje del Eón cogió las riendas del partido durante muchos minutos y demostró la experiencia que atesora a sus espaldas. Gracias a los tantos del asturiano, el conjunto alicantino se iba al descanso ganando por cuatro tantos (22-18).

La segunda mitad siguió con la misma tónica que la primera. No había ningún tipo de tregua, la incidencia de las defensas era mínima y se sucedían los goles entre alicantinos y cordobeses. Así pasaron los minutos, con el tiempo corriendo a favor del Horneo Eón gracias a un buen colchón en el marcador, pero Ángel Ximénez no había dicho su última palabra. Los visitantes no se querían marchar de vacío y tras apretar las tuercas en defensa, llegaron a ponerse dos tantos por debajo en el electrónico. La tensión era tremenda, el ritmo fugaz y la intensidad innegociable.

Una figura salvadora

Los nervios estaban a flor de piel y cuando el rumbo del partido empezaba a ser incierto, apareció la figura salvadora de Roberto Domenech. El guardameta del Eón detuvo dos siete metros consecutivos firmando una de las mejores actuaciones de la jornada y levantando a todo un Pitiu Rochel que se entregó en cuerpo y alma a su joven portero.

No estuvo el duelo exento de polémica y en los minutos finales entró en escena una pequeña trifulca entre jugadores de ambos equipos. No llegó la sangre al río y tras un gol de Teixeira en los instantes finales, el Eón plasmó el 39-35 en el marcador.