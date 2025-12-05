Jorge Crivillés afrontará en 2026 la Triple Corona del Fin del Mundo

El nadador alicantino Jorge Crivillés, primer español en culminar el desafío global de los Siete Océanos, anuncia su participación en una de las aventuras más exigentes del planeta: la Triple Corona del Fin del Mundo, tres pruebas de natación en aguas abiertas situadas entre las más extremas del hemisferio Sur. Su participación cuenta con el apoyo y patrocinio de Fundación ASISA, que respalda este proyecto deportivo y solidario.

Crivillés afronta este reto con el objetivo de dar visibilidad a la labor del Grupo Español de Pacientes de Cáncer (GEPAC) y la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), llevando su mensaje de apoyo a pacientes oncológicos a uno de los escenarios más desafiantes del mundo.

Las tres pruebas de la Triple Corona del Fin del Mundo:

1. Cruce del Río de la Plata (Argentina – Uruguay)

De Colonia del Sacramento (Uruguay) a Punta Lara (Argentina), o viceversa. Es uno de los ríos más anchos del mundo y, en sus tramos centrales, sus características se asemejan a las del océano. Las corrientes cambiantes y el oleaje corto y pesado lo convierten en un desafío único. Completar este cruce supone vencer una de las distancias más duras del circuito en un entorno de navegación compleja.

2. Cruce del Canal Beagle (Argentina – Chile)

Entre Ushuaia (Argentina) y Puerto Williams (Chile). Considerada una de las travesías más salvajes del planeta, el Canal Beagle es un paso natural que atraviesa el extremo austral del continente. Sus aguas frías, su meteorología imprevisible y la ubicación en pleno territorio subantártico convierten este cruce en una auténtica prueba mental y física. Para muchos nadadores, el Beagle es el punto donde “el mar demuestra que manda”.

3. Estrecho de Magallanes (Chile)

En la región de Magallanes y Antártica Chilena. El Estrecho de Magallanes fue durante siglos una de las rutas marítimas más temidas del planeta. Para los nadadores, es un escenario donde la naturaleza impone respeto: aguas gélidas, corrientes impredecibles y una ventana de tiempo muy estrecha para realizar el cruce. Es un desafío conocido por poner al límite incluso a nadadores experimentados.

Más que un desafío deportivo

Convertido ya en referente internacional, Jorge Crivillés afronta estas tres pruebas como parte de un proyecto que une deporte, superación y solidaridad. Su objetivo no se limita a alcanzar nuevas metas personales: cada brazada busca dar visibilidad a la causa de los pacientes oncológicos y al trabajo fundamental que realiza AEAL. “Estos mares representan lo extremo, lo imprevisible y lo duro… un paralelismo con lo que viven miles de pacientes cada día. Este reto es por ellos, por su fuerza y su lucha”, señala Crivillés.

La participación del nadador cuenta con el respaldo de Fundación ASISA, que impulsa iniciativas en las que deporte y salud avanzan en la misma dirección. Estos patrocinios se enmarcan en los principios corporativos de ASISA, que mantiene como una de sus señas de identidad más reconocibles un compromiso sólido con el mecenazgo de actividades sociales, culturales y deportivas.

Por ello, Fundación ASISA mantiene un fuerte vínculo con el fomento de la educación y los hábitos de vida saludables. Este compromiso se materializa a través del apoyo y el patrocinio a diferentes deportistas, organizaciones y clubes deportivos, con el objetivo de la promoción del deporte desde la base.