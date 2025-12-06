Futbolistas
El central del Almería Aridane Hernández estrella su Porsche, huye y triplica la tasa de alcohol permitida
El zaguero del Almería tiene dos accidentes con su vehículo de alta gama y triplica la tasa de alcoholemia permitida; el exjugador del Valladolid u Osasuna está pendiente ahora de juicio
Paco Cabrera
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El central majorero del Almería Aridane Hernández estrelló en la pasada madrugada su Porsche Cayenne contra otros tres vehículos y luego protagonizó otro incidente en un aparcamiento. La Policía Local de Almería siguió el rastro del vehículo de alta gama hasta la residencia del exfutbolista del Real Valladolid, Osasuna o Real Madrid.
Ya en el interior de su residencia, sobre las cinco horas de la mañana, como detallan los medios de la capital almeríense, se le hizo el test de alcoholemia y triplicó la tasa permitida.
Por la mañana acudió a entrenar esta mañana a la Ciudad Deportiva del Almería y está pendiente de juicio.
