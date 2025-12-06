Russell bate a Norris por 4 milésimas antes de la batalla por la pole; Alonso, cuarto

George Russell (Mercedes) ha terminado como el más rápido en la última sesión de entrenamientos libres de la temporada 2025 en Abu Dhabi. El británico, que se postula para la pole esta tarde (15:00 h) y puede ser juez en la batalla a tres por el título entre Norris, Verstappen y Piastri, ha marcado un mejor tiempo de 1.23.334, aunque el líder del Mundial se ha quedado a solo 4 milésimas y Max, a una décima (0.124).

Fernando Alonso, cuarto, ha terminado intercalado entre el piloto de Red Bull y Oscar Piastri (a 0.259), mientras Carlos Sainz se ha visto relegado a la 12ª plaza en una tanda presidida por la igualdad y las diferencias mínimas.

Bandera roja

Max Verstappen se lo ha tomado con calma y ha salido a pista cuando se habían cumplido ya 25 minutos de sesión y tras completar sus primeras vueltas con neumáticos blandos se ha encaramado al frente de la tabla de tiempos (1.24.2).

Un crono que mejoraba en casi 3 décimas el del líder Norris con McLaren y mismo compuesto, aunque todavía con gran margen de mejora, viendo que pilotos de la zona media como Stroll y Bearman se situaban en el top tres y en la misma décima que Max

Lewis Hamilton ha provocado la primera bandera roja del fin de semana en Yas Marina. El piloto británico de Ferrari, que rodaba cuarto a mitad de la sesión, precediendo a su compañero Leclerc, ha perdido el control del coche entrando a la curva nueve, a gran velocidad, trompeando y estrellándose contra las protecciones. “Algo se ha roto delante, lo siento”, ha advertido Hamilton a su equipo, que tendrá trabajo extra de cara a la clasificación.

La acción se ha reanudado a falta de 16 minutos. Los pilotos han vuelto a pista usados, reservándose el juego de blandos nuevos para los últimos 10 minutos de sesión para tener al menos dos intentos de vuelta lanzada con el C5 nuevo.

Despierta McLaren

Verstappen ha mejorado (1.24.1) y también Stroll, que se ha quedado a 4 milésimas. Pero los McLaren ha ‘despertado’ aprovechando la mejora de la pista, situándose en las dos primeras posiciones, con Norris (1.23.3) y Piastri a dos décimas de su compañero, con el que se está jugando el Mundial este fin de semana.

Max ha vuelto a la acción, ahora con goma nueva, pero se han mantenido las diferencias con Norris (entorno a las 3 décimas) y el neerlandés se ha situado tercero provisional.

Antonelli y Tsunoda han protagonizado un aparatoso accidente saliendo del pitlane: “No me habeis avisado y veía Yuki”, se ha quejado el italiano, con daños en su Mercedes, mientras el japonés, que afronta su último gran premio en F1, ha sufrido un impacto lateral menos aparatoso que su rival.

Alonso ha marcado el mejor tiempo en el primer sector de Yas Marina, ha sido más lento en el segundo sector y ha cerrado su vuelta lanzada en cuarta posición provisional. Carlos Sainz ha escalado a la sexta plaza con el Williams.

Sin embargo, la progresión de sus rivales en los últimos instantes de la sesión ha acabado relegando al madrileño a la mitad de la parrilla (12º) superado esta vez por su compañero Albon.

Russell ha cerrado la última sesión libre del año con el mejor tiempo (1.23.334), con Norris a solo 4 milésimas y Verstappen recortando distancias para situarse a 1 décima.