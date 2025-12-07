El Alcoyano logra la única victoria de la provincia en Segunda Federación

El Alcoyano, en un encuentro loco en el Collao, ha sido el único representante alicantino en Segunda RFEF capaz de sumar los tres puntos esta jornada. Ninguno de los cuatro equipos ha caído, pero Orihuela, Ilicitano e Intercity se han tenido que conformar con un punto. Los escorpiones firmaron las tablas en la Fuensanta, el filial igualó al Getafe B en los últimos instantes desde la pena máxima y los hombres de negro no generaron ningún tipo de peligro sobre la portería del Sanse.

Partido loco en el Collao

Encuentro alocado con final feliz para los locales en el Collao. En un partido de alternancias, los visitantes jugaron desde el minuto 25 en inferioridad. Los de Fran Alcoy se adelantaron en el marcador, pero en la segunda mitad el filial blaugrana empató con un misil de Oduro. Luego pondría en ventaja a los locales Izan Llinares, pero el Barça B no vendería cara su piel. Cuando el partido estaba en su fase final, Javi Soler consumó el triunfo local con un cabezazo.

Reparto de puntos

Un primer tiempo igualado en La Fuensanta dejó pocas ocasiones de peligro. Más sufrió el Conquense a la hora de crear peligro y apenas sufrió Buigués que tuvo poco que intervenir durante los primeros cuarenta y cinco minutos. En la reanudación, la igualdad predominó y las precauciones defensivas fueron mayores que las apuestas por sumar de tres. Reparto de puntos en un tibio encuentro.

Un penalti rescata al Ilicitano

Empate del Ilicitano en el feudo del Getafe B. Los de Ángel Cuéllar dieron primero con gol de Dídac antes del cuarto de hora, pero, posteriormente, Molina y Mestanza metieron en serios problemas a los alicantinos. Evitó el descalabro (en parte) el equipo visitante cuando un penalti transformado por Choco, permitía rescatar un exiguo punto, insuficiente para la reacción de un filial en descenso.

Empate sin goles

Empate sin goles en Madrid para el Intercity. El primer periodo se caracterizó por dos rivales en pos del dominio en la medular, sin apenas conceder peligro en ataque. En la reanudación nadie estuvo cerca de deshacer el empate inicial y aunque ambos tuvieron aproximaciones sobre área ajena, la falta de pólvora condenaba el encuentro a un empate final.