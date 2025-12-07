Un alicantino revoluciona el golf creando un palo que siempre manda la bola recta hacia el hoyo

Revoluciones hay muchas... puede que demasiadas. Pero que resulten realmente útiles, muy pocas. Una de ellas será la que lidere un alicantino, José Joaquín Iniesta Gas, que ha creado un palo de golf que tiene la particularidad de hacer que cualquier ser humano envíe recta la bola al hoyo dentro del green el cien por cien de las veces que lo intente.

Se trata, según su creador, de una ventaja homologada que, entre otras cosas, facilitará aún más la práctica de este deporte y ayudará a sus jugadores a rebajar el hándicap, que es el coeficiente que determina el nivel de cada participante y le permite escalar posiciones en el ranking cuando el objetivo es convertirse en profesional.

Boceto del Iniesta Putt que permite golpear la bola en el green siempre en línea recta, sin desvíos. / INFORMACIÓN

Este alicantino de 62 años, después de más de dos décadas de práctica, ha sido capaz de desarrollar un modelo de putt que garantiza uno de los factores más determinantes a la hora de embocar: "golpearle en la yema a la bola, es decir, justo en el medio". Eso ayuda a dar dirección, a medir mejor la trayectoria, y elimina, sobre todo cuando uno se está iniciando, la frustración de no ser capaz de ser más eficaz en la parte del campo más importante, la más exigente, la que rodea a la bandera: el green.

Después de medio año evolucionando su creación, José Joaquín Iniesta ha dado el paso más importante, registrar la patente, demostrando su utilidad y, de paso, conseguir que un profesional como Miguel Ángel Jiménez se haya involucrado en el proyecto, que ahora pasa por encontrar una compañía que adquiera el prototipo y lo comercialice a gran escala.

Boceto que muestra el Iniesta Putt y su manera de golpear la bola. / INFORMACIÓN

"Primero se lo mostré a mi profesor, Pascual Jiménez, en Rojales. Enseguida vio su eficacia y contactó con Miguel Ángel (Jiménez), que es su amigo y del que alguna vez también fue caddie en torneos. Él probó el material y reaccionó de igual manera, así que se comprometió a llevar la idea a una compañía importante en Estados Unidos para ver si estaban interesados en incluirla en su catálogo de productos", detalla José Joaquín con un entusiasmo contagioso.

"El Iniesta Putt es el palo que siempre va recto hacia el hoyo, el 100% de las veces que lo intentes, tanto dentro del 'green' como en las situaciones de aproches cercanas a bandera"

La idea ya ha cruzado el océano. Ahora mismo es la multinacional Ping la que está valorando la necesidad de invertir en este Iniesta Putt, que así ha sido bautizado por su creador, que está convencido de que, si llega a ponerse a disposición de los consumidores, "será un éxito de ventas". Compartir apellido con el héroe del Mundial de Suráfrica que ganó España "no es un problema para nuestra marca, seguro que podemos entendernos", bromeo este inventor alicantino, que pone a disposición de cualquiera su utilización para comprobar que no hay artificio alguno, que da lo que promete.

Da ventaja, pero no es una trampa

A lo largo de la historia, han sido muchas las evoluciones en el material deportivo que han contribuido al desarrollo y la implantación de disciplinas competitivas, mejorando su práctica y acercándola a un mayor número de personas. El ciclismo es quizá la más paradigmática. El pedaleo siempre es la base, su motor, pero se le dan al ciclista múltiples opciones para optimizar su fuerza con desarrollos, sistemas de cambios, cuadros de materiales ligeros, prendas técnicas, alimentación en ruta, manillares que mejoran la posición...

El Iniesta Putt está dentro de esa tendencia, tal y como sostiene su impulsor: "Evita horas de entrenamiento innecesario, mejora la autoestima, acorta el tiempo para mejorar el ranking y es un avance más en la historia del golf, que ha introducido muchos desde que se empezó a jugar", indica. "Ahora nadie juega con los palos de hace 50 años", observa José Joaquín Iniesta.

"He patentado un nuevo diseño que soluciona uno de los mayores retos del golf: lograr que la bola mantenga una trayectoria recta y estable hacia el hoyo", subraya orgulloso mientras muestra el vídeo de su hija pequeña usando su invento y, sin discusión, pateando a la bandera por el camino más corto y con bastante precisión concentrándose exclusivamente en el swing.

Menos espera en los campos

El uso del Iniesta Putt contribuye a aliviar otro factor que perjudica la práctica de este deporte: la esperas entre hoyos. Mejorar el juego en el green acelera el paso de los jugadores por las diferentes banderas, por lo que, además de hacer más dinámica la práctica, ayuda a los clubes a prestar servicio a más jugadores porque las jornadas se hacen más cortas, los competidores acaban antes y se requiere menos cuidado porque el tiempo de permanencia sobre la hierba más delicada del campo es menor en cada una de las partidas.

La patente, que se ha consolidado a través de la Universidad Miguel Hernández de Elche, puede contribuir a generar un volumen de negocio "de 3.500 millones de dólares", después de los informes de mercado encargados por el creador "del palo que siempre va recto hacia el hoyo", José Joaquín Iniesta Gas, cuyo prototipo posee un diseño estructural y ergonómico únicos.

Según The R&A (Golf around the World 2023), existen más de 60 millones de golfistas activos en el mundo. Más del 85 % de ellos presentan un hándicap superior a 5, lo que les sitúa dentro del segmento medio y alto, o sea, representan el público objetivo principal de este proyecto. Captar tan solo un 1 % del mercado amateur equivaldría a más de 600.000 jugadores, "un volumen de ventas significativo incluso con una producción selectiva y controlada", explica Iniesta. "Además, un golfista suele renovar su putter cada 7 u 8 años, lo que garantiza una base de reposición constante y predecible, generando un flujo estable de demanda", esgrime el creador alicantino.

El talento del golsfista no está en el palo

Siempre que alguien introduce una mejora en cualquier deporte surge la duda de si eso lo está desvirtuando, si pierde su naturaleza competitiva, si realmente supone hacer trampas. Ha ocurrido en la natación, en el tenis, en el fútbol, en el baloncesto, en el atletismo... Pero al final, si una ventaja es accesible para todo el mundo por igual, deja de serlo y se transforma un elemento más para el desarrollo del espectáculo y el crecimiento de su práctica.

Iniesta está convencido de que su modelo, que acaba con la tensión que supone calcular cada vez el golpeo en la yema de la bola, y la frustración que genera cuando no se logra, no afectará a la competición porque el resto de factores que concurren en la práctica, los desniveles, las distancias, los efectos, la fuerza y la presión del jugador seguirán siendo igual de capitales para lograr el fin último de este juego: embocar empleando el menor número de golpes posible.

Las patentes registradas (A25-0412, A25-0511) por el golfista alicantino añaden una plataforma ajustable al palo "que está perfectamente homolaga porque de lo contrario alguien como Miguel Ángel Jiménez jamás se habría unido a este proyecto". Cada jugador puede adaptarla a su altura, a su golpeo y solo falta que una compañía apueste por ella para mejorar "la precisión y el control en el golpeo sobre el green".

El diseño creado por José Joaquín Gas es único y "permite un contacto más eficiente con la bola, reduciendo errores y mejorando la experiencia del jugador". Ahora solo resta que una compañía apueste por él. El primer paso está dado. Si Ping adquiere el compromiso, la democratización de la práctica del golf estará todavía más cerca, lo que incidirá en un aumento considerable del número de licencias y de suscripciones a clubes.