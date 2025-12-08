El evento "WAR VIII" de los hermanos Climent y Diego Moreno vuelve a conquistar Madrid

El Palacio Vistalegre de Madrid colgó el cartel de "SOLD OUT" para el "WAR VIII" horas antes de un evento que no decepcionó a nadie. La promotora alicantina de MMA dirigida por los hermanos Climent y Diego Moreno volvía a la capital con una misión: mejorar aquel evento del año pasado en La Caja Mágica. Y, efectivamente, lo consiguieron.

Un Palacio Vistalegre abarrotado disfrutó y vibró en una tarde de 6 de diciembre llena de emociones y sorpresas, y sobre todo de lo que demandan las artes marciales mixtas: KOs y finalizaciones. La pelea estelar del evento que enfrentaba a Pepe Torres, quien es uno de los mayores prospectos españoles de la disciplina, y al brasileño Buda fue cancelada un día antes por el fallo del carioca en la báscula al no dar los 65,8 kg del peso pluma. A pesar de ello, Gino Van Steenis, que iba a protagonizar la pelea co-estelar, cogió el testigo para encabezar el evento y regaló un KO espectacular para poner el broche de oro a una noche mágica.

Pero ese no fue el único momento destacado. "WAR VIII" volvió a demostrar que el "Climent Club" es una absoluta fábrica de futuras promesas. Luchadores como Miguel "Manguelo" Navarro, quien finalizó a su oponente por sumisión en el primer asalto, Lewis "El Elegido" Picó, que regaló el KO de la noche con una espectacular derecha, o Leo "El Indomable" Climent, cuya pelea fue obsequiada con el bono a "Pelea de la Noche", demostraron por qué son varios de los prospectos en España a tener en cuenta de cara al futuro.

"WAR VIII" ha vuelto a ser la demostración perfecta de que en España hay talento y futuro de sobra en las artes marciales mixtas, un deporte que sigue en auge y que seguirá expandiéndose gracias a eventos como este. Y tanto los hermanos Climent como Diego Moreno no van a parar de apostar por el talento nacional, tal y como este último contó a INFORMACION durante la semana del evento: "Vamos a labrar nuestro propio camino y a seguir promoviendo el talento español en este deporte".

Siguiente parada: Badalona. El próximo 14 de febrero será el día de los enamorados y el día de "WAR"