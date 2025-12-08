El evento "WAR VIII" de los hermanos Climent y Diego Moreno vuelve a conquistar Madrid
La promotora de la que son dueños Agustín y Jorge Climent junto a Diego Moreno volvió por todo lo alto a la capital en un evento espectacular donde muchos peleadores alicantinos brillaron en el octágono
El Palacio Vistalegre de Madrid colgó el cartel de "SOLD OUT" para el "WAR VIII" horas antes de un evento que no decepcionó a nadie. La promotora alicantina de MMA dirigida por los hermanos Climent y Diego Moreno volvía a la capital con una misión: mejorar aquel evento del año pasado en La Caja Mágica. Y, efectivamente, lo consiguieron.
Un Palacio Vistalegre abarrotado disfrutó y vibró en una tarde de 6 de diciembre llena de emociones y sorpresas, y sobre todo de lo que demandan las artes marciales mixtas: KOs y finalizaciones. La pelea estelar del evento que enfrentaba a Pepe Torres, quien es uno de los mayores prospectos españoles de la disciplina, y al brasileño Buda fue cancelada un día antes por el fallo del carioca en la báscula al no dar los 65,8 kg del peso pluma. A pesar de ello, Gino Van Steenis, que iba a protagonizar la pelea co-estelar, cogió el testigo para encabezar el evento y regaló un KO espectacular para poner el broche de oro a una noche mágica.
Pero ese no fue el único momento destacado. "WAR VIII" volvió a demostrar que el "Climent Club" es una absoluta fábrica de futuras promesas. Luchadores como Miguel "Manguelo" Navarro, quien finalizó a su oponente por sumisión en el primer asalto, Lewis "El Elegido" Picó, que regaló el KO de la noche con una espectacular derecha, o Leo "El Indomable" Climent, cuya pelea fue obsequiada con el bono a "Pelea de la Noche", demostraron por qué son varios de los prospectos en España a tener en cuenta de cara al futuro.
"WAR VIII" ha vuelto a ser la demostración perfecta de que en España hay talento y futuro de sobra en las artes marciales mixtas, un deporte que sigue en auge y que seguirá expandiéndose gracias a eventos como este. Y tanto los hermanos Climent como Diego Moreno no van a parar de apostar por el talento nacional, tal y como este último contó a INFORMACION durante la semana del evento: "Vamos a labrar nuestro propio camino y a seguir promoviendo el talento español en este deporte".
Siguiente parada: Badalona. El próximo 14 de febrero será el día de los enamorados y el día de "WAR"
