La F1 que viene: Los grandes cambios de 2026

El Mundial 2025 ha bajado el telón en Abu Dhabi y la F1 hace ‘borrón y cuenta nueva’ de cara a 2026, cuando entrará en vigor un nuevo reglamento que afecta a chasis, neumáticos y motores, además de dar la bienvenida a la undécima escudería en la parrilla, la estadounidense Cadillac.

Resumimos los principales cambios a los que se enfrenta el ‘gran circo’ y las fechas clave para no perder detalle.

Novedades en la parrilla: Pilotos y equipos

A nivel de escuderías las dos principales novedades las llegada de Cadillac y Audi. La marca de los cuatro aros completa la definitiva transición de Sauber y se estrenará en la F1 manteniendo a su dupla de pilotos, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, y con Mattia Binotto y Jonathan Wheatley, al frente de la cúpula deportiva.

Cadillac se convierte en la undécima escucdería, inicialmente como cliente de Ferrari antes de pasar sus propios motores a medio plazo. Permite el regreso de dos pilotos muy experimentados, el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

Además de estas dos incorporaciones, en la parrilla se mantienen todos los pilotos que han disputado el campeonato 2025, salvo excepción de Yuki Tsunoda, que pierde su asiento en Red Bull y pasa a ser reserva de la escudería. Su puesto, junto a Max Verstappen, lo ocupará Isack Hadjar.

El francés también deja una vacante en la segunda formación de Red Bull, VisaRB, que será cubierta por el júnior Arvid Lindblad, de 18 años. El británico, de ascendencia sueca, formará tándem con Liam Lawson y se convertirá en el único debutante la próxima temporada, después de cerrar su etapa en F2 con Campos Racing.

La Fórmula 1 contará con otro nuevo fabricante de unidades de potencia en 2026: Red Bull Ford Powertrains, que proveerá a los dos equipos de las bebidas energéticas con motores desarrollados por los de Milton Keynes en colaboración con Ford.

Honda pasa a ser socio motorista de Aston Martin, que inicia su andadura como equipo oficial tras cerrar el capítulo como cliente de Mercedes. Paralelamente, la firma de la estrella fabricará las unidades de potencia de Alpine, ya que Renault, presente en el Mundial desde 1977 con excepción de tres temporadas, abandona la Fórmula 1.

Equipos y pilotos

Mercedes George Russell - Andrea Kimi Antonelli

Red Bull Max Verstappen - Isack Hadjar

McLaren Lando Norris - Oscar Piastri

Aston Martin Fernando Alonso - Lance Stroll

Alpine Pierre Gasly - Franco Colapinto

Ferrari Charles Leclerc - Lewis Hamilton

Racing Bulls Liam Lawson - Arvid Lindblad

Audi Nico Hülkenberg - Gabriel Bortoleto

Haas Oliver Bearman - Esteban Ocon

Williams Alex Albon - Spain Carlos Sainz

Cadillac Sergio Pérez - Valtteri Bottas

Calendario de Pretemporada 2026

Se amplía el tiempo de test para que las escuderías pongan a punto las nuevas unidades de potencia y chasis. En total habrá un total de tres sesiones, divididas entre España y Bahrein, aunque la primera, en Barcelona, se desarrollará a puerta cerrada.

. Del 26 al 30 de enero. Shakedown en el Circuit de Barcelona. No se permitirá la presencia de prensa ni público en las cinco primeras jornadas de ensayos de pretemporada.

. Del 11 al 13 de febrero. Segunda tanda en el circuito de Sakhir (Bahrein), ya con puertas abiertas y transmisión en F1 TV.

. Del 18 al 20 de febrero. Tercera tanda en el circuito de Sakhir (Bahrein). Última oportunidad de los equipos para afinar sus monoplazas antes del arranque oficial del campeonato. También con medios y TV.

Calendario de F1 2026

El circuito de Phillip Island recupera el estatus de carrera inaugural, desplazando a las citas de Medio Oriente que habían abierto los últimos campeonatos. El Mundial 2026 volverá a tener 24 grandes premios y seis carreras sprint.

La novedad más importante es la incorporación de Madrid con una carrera urbana que se celebrará en el mes de septiembre y bajo la denominación GP de España.

La habitual prueba de Montmeló pasará a llamarse GP de Barcelona-Catalunya y de disputará en junio, al 'heredar' las fechas del GP de Emilia Romagna, en Imola, que causa baja en el calendario.

1. GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

2. GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái) ) *sprint

3. GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

4. GP de Bahrein: 10-12 de abril (Sakhir)

5. GP de Arabia Saudí: 17-19 de abril (Jeddah)

6. GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens) ) *sprint

7. GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal) ) *sprint

8. GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

10. GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone) ) *sprint

12. GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

13. GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort) ) *sprint

15. GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

16. GP de España : 11-13 de septiembre (MadRing)

17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

18. GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay) ) *sprint

19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

20. GP de México: 30 de octubre - 1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

21. GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

23. GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Losail)

24. GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Reglamentación técnica

La era de los actuales coches de efecto suelo ha llegado a su fin y en 2026 la Fórmula 1 dará el salto a un paquete técnico totalmente nuevo. Habrá modificaciones sustanciales a nivel de chasis y unidades de potencia. El deporte rey del automovilismo se encamina al combustible 100% renovable y elimina el sistema de recuperación de energía MGU-H.

Sigue el motor híbrido V6 de 1,6 litros, pero con grandes ajustes y el aumento de la potencia eléctrica. La pérdida de potencia se compensará con la unidad motor-generador cinética, MGU-K. Esta parte eléctrica del motor llegará a 350 kW, es decir, 470 CV.

En 2022, la Fórmula 1 reintrodujo el efecto suelo, que de inicio provocó problemas de rebote o porpoising. Los equipos encontraron formas de paliarlos añadiendo más carga aerodinámica y generando aire sucio, con lo que no se logró potenciar más duelos en pista. A partir de 2026, los coches de F1 ya no dependerán tanto de la cantidad de carga aerodinámica que genere el fondo plano.

La desaparición del DRS es otro de los cambios más significativo. La FIA apuesta por un sistema de aerodinámica activa ‘Override’ que el piloto podrá activar cuando quiera en las zonas que esté permitido. El modo 'Z' se podrá utilizar en curvas, mientras que el ' X' queda asignado a las rectas.

El proveedor de neumáticos Pirelli mantendrá las 18 pulgadas, pero reducirá su anchura. Los neumáticos delanteros se estrechan 25 mm, quedando en 280 mm, y los traseros pierden 30 mm, quedando en 375 mm.

En materia de seguridad y tras el avance del Halo en 2018, se introducen mejoras enm la estructura de impacto frontal y la protección contra impactos laterales.