Muere el piloto valenciano Enzo Badenas en un entrenamiento en Castellón
El joven de 17 años sufrió un grave accidente en el circuito Red Sand Park de Vilafamés durante la tarde del domingo
Redacción Levante-EMV
El piloto valenciano de motocross Enzo Badenas, de 17 años, falleció este domingo en un entrenamiento privado, según confirmó el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) ubicado en el Circuit Ricardo Tormo, del que formaba parte.
Según pudo saber EFE por fuentes conocedoras del suceso, este se produjo en el circuito Red Sand Park de Vilafamés, en la provincia de Castellón.
Nacido en Gandia en enero de 2008, el piloto entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior.
El Centro destacó "el gran crecimiento personal y profesional" que había tenido el piloto, que había sido convocado con la Selección Española de Motocross y había convocad en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.
"El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles", señaló la institución en un comunidado.
También la Generalitat hizo público su pésame con un mensaje en las redes sociales.
