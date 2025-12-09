21.000 euros para la San Silvestre de Alicante, que alcanza los 2.200 inscritos

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado una dotación de 21.000 euros para contribuir a la organización de la San Silvestre de Alicante, una de las actividades de ocio (y deporte) más populares y con más tradición navideña de las que se celebran en la capital en estas fechas. La concejalía de Deportes cubre, de esta manera, el 70% del presupuesto de la carrera que organiza el Grupo de Recreación Deportiva El Sol del Campello, una asociación sin ánimo de lucro, que será la beneficiaria de la subvención.

La prueba, fijada para el 26 de diciembre, viernes, tiene programada su salida a las 19:30 horas desde la Rambla de Méndez Núñez de la capital. Recorrerá 4,5 kilómetros y la participación está limitada a 2.500 atletas, que deben formalizar su inscripción en la web de la organización. A falta de 17 días para el evento, ya son 2.200 los atletas que han adquirido su dorsal. El coste del mismo es de 5 euros, más la comisión bancaria, y todo lo recaudado se destinará a fines sociales, concretamente al equipo alicantino Xaloc Powerchair, de fútbol en silla motorizada.

San Silvestre de Alicante 2024: las mejores fotos de una carrera llena de diversión y color /

El invierno pasado esta cita atlética—amateur y no federada— contó con más de cinco mil deportistas, que transitaron por las principales vías del centro de la ciudad (Rambla, calle San Vicente, avenida de Alfonso el Sabio…) en un ambiente festivo acorde con las fechas en las que se ejecuta, y resultando un éxito rotundo tanto de participación como de público. Si quieres consultar el recorrido exacto puedes hacerlo pinchando aquí.

Inscripciones

Para participar será obligatorio haberse inscrito a través de la plataforma www.chiplevante.com que permanecerá abierta hasta el miércoles 24 de diciembre, a las 23.59 horas o, en su defecto, hasta agotar el tope marcado (2.500 inscripciones). No se tomará como participante a quienes no hayan completado correctamente la inscripción previa a la prueba o altere o falsifique los datos solicitados para la misma, no teniendo derecho a ninguno de los servicios, incluido el seguro de la prueba. El resto de requisitos, entre ellos la participación de menores de edad, están detallados en el reglamento de la carrera, que se puede consultar aquí.

Cartel oficial de la San Silvestre de Alicante 2025 / INFORMACIÓN

La cartera dirigida por el concejal Manuel Villar, considera que la celebración de la San Silvestre "genera un impacto económico positivo directo e indirecto sobre la economía local, dado que la afluencia de participantes y acompañantes procedentes de distintos puntos de la provincia, principalmente de otros municipios limítrofes, favorece el consumo en establecimientos de hostelería, restauración y comercio, especialmente en el entorno del centro urbano y las zonas más próximas a la salida y meta de la carrera", asegura el edil.

Premios

"Esta dinamización del tejido empresarial se produce, además, en un periodo de alta sensibilidad para el sector, como son las fechas navideñas, contribuyendo a prolongar las estancias en la ciudad y a incrementar el gasto medio por visitante. Y es que la carrera de San Silvestre contribuye a reforzar el posicionamiento de Alicante como destino de turismo deportivo y urbano, ofreciendo una imagen de ciudad activa, acogedora y comprometida con la promoción del deporte para todas las edades. La combinación de atractivo deportivo, ambiente festivo y retorno económico para los sectores vinculados al comercio y la hostelería justifica, en consecuencia, la conveniencia de mantener, año tras año, la organización de la prueba que aquí nos ocupa", sostiene Villar.

San Silvestre de Alicante despide el año con más de 5.000 participantes que llenan de color a las calles del centro de la ciudad / Rafa Arjones

Todos los participantes de la carrera están cubiertos por un seguro de accidentes. La carrera no será cronometrada, por lo que no se publicará una clasificación general una vez concluida la misma. La entrega de premios incluye, además de medallas y obsequios para los tres primeros clasificados en meta (situada en el Portal de Elche) en dos categorías únicas, hombres y mujeres, un reconocimiento a los mejores difraces, tanto individuales como colectivos. La ceremonia de premiación, en el final del recorrido, se realizará entre las 20:30 y las 21:00 horas.