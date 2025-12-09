Éxito de Samorodny y Casalins, del RCRA, en la 59 Semana Náutica en la categoría ILCA 7

El Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) logró en la competición de vela de categoría de ILCA 7 un gran resultado en la 59ª Semana Náutica, al proclamarse campeón Tadeo Samorodny y subcampeón Javier Casalins.

Entre los regatistas que compitieron en las categorías ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7 había de diferentes comunidades autónomas como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña o País Vasco. Hay que destacar que el lunes no se pudieron realizar las pruebas previstas por falta de viento. Se trata de una prueba en la participaron más de 130 deportistas y es puntuable para la Copa Autonómica de ILCA.

Con dos deportistas del RCRA como campeones, la entrega de premios tuvo lugar en el Tiro de Pichón del RCRA y contó con la asistencia del concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud, Carlos de Juan; el jefe del Servicio Marítimo Provincial, Antonio de Béjar; el vicepresidente primero de la Federación Valenciana de Vela, Antonio Béjar; el vocal de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, Rafael Chirvella, y por parte del RCRA, Pascual Martínez, delegado de Vela Ligera.

59 Semana Náutica en la categoría ILCA 7 / RCRA

Como parte de la 59 Semana Náutica están previstas las competiciones de pesca, pesca submarina, la modalidad de remo denominada barco dragón y vela crucero.