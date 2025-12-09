El futuro del rugby español tiene nombre y apellidos alicantinos

Claudia Cano ha sido seleccionada como la Rookie Femenina del Año en los Premios RFER 2025. El jurado de expertos ha valorado un impacto que es sin duda sorprendente: el de una deportista que, con poco más de 20 años, ha alcanzado la cima del rugby nacional e internacional en un tiempo récord.

Claudia Cano es la viva imagen de la irrupción fulgurante. La jugadora, natural de Alicante, actualmente milita en el Club Rugby Cisneros, en máxima categoría nacional, la Liga Iberdrola de rugby, tras formarse en el Akra Bárbara, y compagina su carrera deportiva en la élite con sus estudios de medicina.

La historia de Claudia es singular. Durante más de una década, desde los 7 años, su vida giró en torno al baloncesto, mirando a la canasta rival con la camiseta del Cabo Mar. Todo cambió a raíz de una conversación con su padre durante el parón por el coronavirus, con las ligas deportivas paralizadas.

Aquel cambio de hábitos resultó ser una revelación. Pocos meses después de ponerse las botas, en 2021, Claudia entró en la convocatoria de la Selección Valenciana, con la que se proclamó Campeona de España M19 en Rugby XV y M16 en Rugby Seven. Su ascenso no se detuvo, acumulando preseas a nivel autonómico, junto con un campeonato universitario en Sevilla en 2024.

El 2024 fue el año de su consolidación: no solo consiguió ser subcampeona de Europa de 7s M18, sino que hizo su debut con la Selección absoluta y junto con el grupo, se proclamó campeona de Europa en Rugby XV. Un título que saboreó en casa, en Torrevieja, tras derrotar a Países Bajos en la final.

Claudia Cano, durante un partido de la selección / Christopher Pike

Con 16 caps en su haber Claudia Cano ya es una de las fijas en la Selección de XV femenina, una polivalente jugadora que puede desempeñar las posiciones de centro y ala. Su debut en el Mundial de rugby en Inglaterra el pasado 31 de agosto, y su segundo título europeo consecutivo con Las Leonas, justifican con creces el premio a la Rookie Femenina 2025.

La RFER celebra el talento de Claudia Cano y el trabajo de sus clubes formadores, destacando que su trayectoria es el mejor ejemplo del futuro brillante que espera al rugby femenino español.