Tres medallistas olímpicas inauguran la sección de taekwondo del Combat Sports Center La Nucía

Las medallistas olímpicas Adriana Cerezo (plata en Tokio 2020), Brigitte Yagüe (plata en Londres 2012) y Elena Benítez (oro en Barcelona 1992) fueron las grandes protagonistas en la inauguración de la sección de Taekwondo del Centro de Deportes de Combate de La Nucía (Combat Sports Center La Nucía). Un espacio que será Centro de Tecnificación Nacional de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET).

La presencia de estas tres deportistas aportó un valor añadido a la inauguración de este centro que nace con el objetivo de impulsar la práctica del taekwondo entre los jóvenes, fomentar la tecnificación y apoyar el desarrollo de nuevos talentos deportivos. El acto contó también con la presencia de Jesús Castellanos, presidente de la RFET, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, que agradecieron la presencia de las tres medallistas olímpicas.

Durante este acto se desarrolló una sesión de tecnificación de la selección española de Taekwondo de categorías inferiores, que fueron los primeros en probar los tatamis de sección de Taekwondo del Centro de Deportes de Combate de La Nucía. La inauguración tuvo lugar el pasado sábado 6 de diciembre durante la celebración de los Campeonatos de España de Clubes en La Nucía, que ha reunido a 4.000 deportistas. Por tanto han sido miles de taekwondistas los que han pasado ya por estas modernas instalaciones, tras su puesta de largo.

"Este nuevo espacio para el Taekwondo español en La Nucía es una locura. Hoy estamos viendo con todos estos niños y niñas tecnificando que son el futuro del taekwondo español. Se está afianzando una alianza muy fuerte y eso se ver reflejado en resultados, en talentos que conseguirán medallas para España. Ojalá hubiera tenido estas instalaciones cuando yo empezaba, pero seguro que lo voy a aprovechar. Cuando mejores instalaciones tengamos como esta de La Nucía, mejores resultados tendremos en olimpiadas y mundiales” comentó Adriana Cerezo, plata en Juegos de Tokio 2020.

“Para nosotros este espacio es un lujo. La verdad es que La Nucía no deja de sorprender, en una evolución constante. Desde la RFET ya tenemos varias ideas y proyectos para dinamizarlo y convertirlo en un Centro de Tecnificación de Taekwondo permanente. Estas instalaciones van a suponer un revulsivo para nosotros porque disponer de este gran espacio y las condiciones externas complementarias, nos da muchas facilidades para crecer” afirmó Elena Benítez, oro olímpico en Barcelona 1992 y Directora de Alta Competición RFET.

200 árbitros internacionales se formarán para Los Ángeles 2028

El presidente de la RFET se mostró “emocionado y contento” de ver cómo se ha convertido en realidad un sueño que se inició hace 2 años. “Sabemos que estamos los 7 deportes de combate en este fantástico centro que ha puesto en marcha La Nucía, pero nosotros queremos estar permanentemente y tendremos actividades mensuales de todo tipo. Sobre todo de tecnificación, captación y de promoción, será un Centro de Tecnificación oficial” comentó Jesús Castellanos, quién añadió que también será un referente internacional de formación. “En enero tendremos más de 200 árbitros de taekwondo se formarán aquí para cubrir las plazas para los próximo Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”.

“Esta sección de Taekwondo de nuestro Centro de Deportes de Combate ha tenido el mejor estreno posible, con tres medallistas olímpicas como Adriana Cerezo, Elena Benítez y Brigitte Yagüe. Además lo hemos hecho durante el Nacional de Clubes de Taekwondo, que ha contado con 4.000 participantes para que lo conozcan todos los técnicos, deportistas y federaciones autonómicas. Son 3.500 metros cuadrados de instalación, 32 tatamis para tecnificar, ya que se convertirá en Centro de Tecnificación oficial de la RFET, un espacio permanente. La federación de Taekwondo es la primera que ha dado el paso y posteriormente con las otras 6 iremos firmando convenio” concluyó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Con esta nueva apertura, La Nucía refuerza su proyecto de “Ciudad del Deporte”, ampliando su oferta de instalaciones modernas y programas específicos para disciplinas de combate. El área de Taekwondo contará con actividades permanentes orientadas a la captación, formación y tecnificación, con el objetivo de impulsar un itinerario de excelencia deportiva a través del taekwondo.

La Nucía Combat Sports Center

“La Nucía Combat Sports Center” (Centro de Tecnificación y Alto Rendimiento de Deportes de Combate) es una nueva instalación deportiva de 3.500 metros cuadrados con 5 grandes áreas de entrenamiento polivalentes, de 650 metros cuadrados cada una, panelables. Está dotada de varios rings de combate movibles, una amplia zona de gimnasio y de sacos de boxeo

Este centro está equipado de dos grandes vestuarios con taquillas, sala de fisioterapia, sala de reuniones, Aula de formación, Office- Comedor para los deportistas, despachos y una gran recepción. Esta nueva infraestructura deportiva está situada en la planta-1 del Centro Comercial “La Nucía Shopping Center”, a la entrada de la Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Además un hotel (Sport Hotel) contiguo de 160 habitaciones, piscina, restaurante y rooftop, completará este “La Nucía Combat Sports Center”.