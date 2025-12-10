Alibuilding se suma al patrocinio del Alicante Tenis de Mesa en la Copa de Europa

La promotora Alibuilding se ha sumado al patrocinio y la colaboración con el Club Alicante Tenis de Mesa, único equipo de la ciudad que participa en competiciones europeas. El apoyo de la promotora alicantina obedece a su apuesta y compromiso con el deporte local, especialmente con aquellos que dedican gran parte de su esfuerzo y estructura al deporte base.

El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha indicado que “participar de la aventura europea que está desarrollando el Club Alicante Tenis de Mesa es para nosotros un orgullo. Nuestra actividad está enfocada al exterior, donde tenemos un fuerte segmento de nuestro negocio, pero además entendemos que la presencia de equipos de la ciudad de Alicante beneficia a todos, refleja una imagen muy potente de modernidad, desarrollo, potencial económico y atractivo turístico. Y ante esto, no podíamos faltar”.

Por su parte, el presidente del Club, Guillermo Llobregat, afirmó que “para nosotros es un orgullo anunciar la incorporación de Alibuilding como nuevo patrocinador. Su confianza representa un impulso fundamental para el crecimiento del club. Esta alianza no solo fortalecerá nuestros proyectos deportivos, sino que también nos permitirá seguir trabajando para ofrecer mejores condiciones a nuestra cantera”. El dirigente del Club Alicante Tenis de Mesa expresó “nuestro agradecimiento al apoyo brindado y estamos convencidos de que, juntos, alcanzaremos nuevos objetivos y viviremos grandes momentos. Este es el inicio de una etapa llena de ilusiones y desafíos que afrontaremos con responsabilidad y pasión.

Actualmente, el Club Alicante Tenis de Mesa cuenta con un equipo en la Superdivisión Masculina, máxima categoría del tenis de mesa nacional. En la temporada pasada logró un meritorio subcampeonato liguero, que le clasificó para disputar la Copa de Europa esta temporada 2025/2026, siendo el único equipo de la ciudad de Alicante que disputa competición europea.

El equipo, que logró superar la primera ronda el pasado mes de noviembre, tiene una nueva cita el próximo 19 de diciembre contra los equipos de Energa Manekin (Torun Polonia), SPG Febemayr Wels (Austria) y Roskilde Bordtennis BTK 61 (Dinamarca). El equipo alicantino lo componen José Carlos Guillot y los canteranos Alberto y Diego Lillo.

Precisamente, uno de los objetivos fundamentales del Club es el trabajo con su cantera, que ha formado grandes deportistas y personas que han llegado a competir con la selección española en todas sus categorías. Los hermanos Alberto y Diego Lillo, formados en el club desde las escuelas municipales, son ejemplo de ello.

Además, el club cuenta con una escuela de más de 40 jugadores veteranos, así como escuelas específicas para personas con diversidad funcional y con Párkinson, lo que hace del Alicante Tenis Mesa un club accesible para cualquier persona que quiera disfrutar de nuestro deporte. El Club Alicante Tenis Mesa se fundó en 1976 y ha sido galardonado con el premio a Mejor Club de la Provincia de Alicante en 1987, 2014 y 2018.

Sobre Alibuilding

Alibulding es una promotora inmobiliaria que desarrolla proyectos de alta calidad, principalmente en los municipios de la provincia de Alicante, aunque ha desarrollado proyectos en Madrid. La empresa ha cosechado importantes reconocimientos en los últimos años.

En 2022, la edición de Londres del International Properties Awards premió el proyecto San Juan Beach (Alicante) como Mejor Residencial Múltiple. Dos años después, en este mismo certamen, Alibuilding logró dos distinciones con su promoción Benidorm Beach (Benidorm): al Mejor Edificio Residencial de Gran Altura y Mejor Diseño de Apartamento Residencial. Un año antes, en 2023, el proyecto Velázquez 23 (Madrid) fue considerado por el sector como Edificio más Exclusivo de Madrid, gracias a la recuperación de un inmueble clásico, de gran valor arquitectónico, en una de las calles más emblemáticas de la capital. Pero no solo el trabajo de Alibuilding logra el reconocimiento del sector, también su labor social fue merecedora del Premio Mejor Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, otorgado por SIMA, gracias a su colaboración con ASSIDO, una de las entidades más veteranas en apoyo a las personas con Síndrome de Down.

En la actualidad, Alibuilding está desarrollando la promoción Alborán Beach, en la playa de Muchavista/San Juan. En la localidad de San Juan, tiene previsto iniciar las obras de San Juan Colletion, y tiene muy avanzadas una promoción residencial en bloque y unifamiliares en Mutxamel, Bonalba Green.

En la Maria Baixa desarrolla sendas promociones en la localidad de Polop, Polop HIlls y Polop Hills Nature, y en breve comenzarán las obras de una promoción en Finestrat, Benidorm Hills. En la Marina Alta, Alibuilding ofrece en la actualidad una promoción en la Playa del Arenal de Jávea, Jávea Beach.