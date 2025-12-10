El Huesitos La Vila presenta su ambicioso proyecto

En un acto distentido y con una notable representación institucional y empresarial, el Huesitos La Vila presentó este miércoles su ambicioso proyecto deportivo para la nueva temporada. El evento reunió a patrocinadores del club, miembros del cuerpo técnico como Falu y Javier Carrión y diversas personalidades locales, entre ellas el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, que subrayó la importancia del club en la vida social y deportiva del municipio.

La presentación, celebrada en un ambiente de gran emotividad, sirvió para detallar las nuevas líneas estratégicas con las que el club pretende consolidarse como una referencia deportiva en la ciudad. Entre los principales objetivos anunciados destacan la apuesta por la cantera, la profesionalización de las estructuras formativas y el fortalecimiento de la identidad del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Peyo Lloret, concejal de Deportes de La Vila, Marcos Zaragoza, alcalde, y Guillem Carrión, presidente del club / INFORMACIÓN

El alcalde Marcos Zaragoza destacó el valor del club como “embajador de la ciudad” y celebró la implicación del tejido empresarial local: “El deporte es una herramienta esencial para proyectar La Vila, y la colaboración entre instituciones, clubes y empresas es clave para seguir creciendo”. El club tuvo un detalle con este periódico por el apoyo durante la temporada.

Los patrocinadores, por su parte, mostraron su apoyo renovado al proyecto, resaltando la seriedad y visión de futuro que transmite la entidad. Su participación permite al club afrontar retos deportivos de mayor envergadura y reforzar su nivel en las competiciones. El acto concluyó con una foto de familia que simbolizó la unidad del proyecto y la ilusión compartida de encarar una nueva etapa. Con esta presentación, el Huesitos La Vila abre oficialmente un nuevo capítulo que combina tradición, ambición y un firme compromiso con la comunidad vilera.