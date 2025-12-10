Sequía lejos de la provincia: Elche, Hércules y Eldense llevan seis meses sin victorias a domicilio

Abandonar la provincia para jugar un partido de liga y nunca volver con los tres puntos. Es el denominador común que engloba al Elche (tres empates, cuatro derrotas) al Hércules (dos empates y cinco derrotas) y al Eldense (seis empates y dos derrotas) durante estos primeros cuatro meses de competición. Sumados los 22 partidos que los tres clubes han disputado lejos de su estadio, el balance es sorprendentemente negativo: once empates, once derrotas... y ni una sola victoria.

Únicamente han sumado 11 puntos de los 66 que han disputado, es decir, el 16% del total. Particularmente bajo es el porcentaje de puntos a domicilio del Hércules. La plantilla ahora entrenada por Beto Company paga muy caro el pobrísimo bagaje lejos del Rico Pérez que obtuvo con Rubén Torrecilla en el banquillo. Con dos empates y cinco derrotas, el conjunto herculano es, junto al Marbella, el peor visitante entre los 40 equipos que integran la Primera RFEF. Únicamente ha sumado el 9,5% de los puntos por los que ha luchado lejos de su casa.

El apartado goleador también queda lejos, demasiado, de estar equilibrado. Franjiverdes, blanquiazules y azulgranas han recibido 33 tantos y han anotado algo menos de la mitad, concretamente 16, generando así una diferencia de goles acumulada de -17 actuando como visitantes. El Deportivo en particular, desde la llegada de Claudio Barragán a su banquillo, ha logrado compensar algo la balanza. Los de Elda suman tres empates (frente a Atlético de Madrid B, Cartagena y Alcorcón) en las tres salidas que han tenido, con lo que equilibran el pobre balance goleador a domicilio con el anterior técnico, Javi Cabello (de seis goles en contra y solo dos a favor).

Desde Riazor

La última victoria victoria lejos de la provincia fue la temporada pasada... y valió por un ascenso. Fue en los tres puntos que sumó el Elche en Riazor (0-4) el pasado 1 de junio, hace más de seis meses, en el partido que significó el regreso franjiverde a Primera División. Desde aquella noche para el recuerdo (entre los ilicitanos), la entidad del Martínez Valero acumula siete partidos de liga sin ganar lejos de su estadio. Se cumplirán 196 días desde entonces el próximo sábado, cuando los de Sarabia se midan al Mallorca en Son Moix con la opción de poner fin a su sequía personal.

Bagaje de cada equipo fuera de casa Elche CF : 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas. 6 goles a favor y 12 en contra. Ha sumado 14% de los puntos.

: 0 victorias, 3 empates y 4 derrotas. 6 goles a favor y 12 en contra. Ha sumado 14% de los puntos. Hércules CF : 0 victorias, 2 empates y 5 derrotas. 6 goles a favor y 13 en contra. Ha sumado el 9,5% de los puntos.

: 0 victorias, 2 empates y 5 derrotas. 6 goles a favor y 13 en contra. Ha sumado el 9,5% de los puntos. CD Eldense: 0 victorias, 6 empates y 2 derrotas. 4 goles a favor y 8 en contra. Ha sumado el 25% de los puntos.

En el caso de Hércules y de Eldense, la brecha desde la última victoria es todavía mayor. Los del Nuevo Pepico Amat ganaron su último partido fuera de casa en Cartagena, el pasado 5 de abril. Desde entonces, el club azulgrana ha jugado 12 partidos a domicilio y en ninguno ha ganado. Han pasado más de ocho meses que han traído consigo un cambio de propiedad, otro en la dirección deportiva y hasta tres entrenadores distintos han pasado por el banquillo.

El periodo sin sumar tres puntos a domicilio asciende a casi diez meses en el caso del Hércules. De hecho, la última victoria visitante fue en la propia provincia, en El Collao de Alcoy el pasado 9 de marzo. El próximo domingo, en Sanlúcar y ahora con Beto en el banquillo, los blanquiazules tratarán de hacer que a la decimotercera vaya la vencida.

Sobresalientes en casa

El pobre rendimiento lejos de casa contrasta con el grandísimo desempeño como locales. En el Martínez Valero, el Elche es actualmente el sexto mejor equipo de la Primera División, únicamente por detrás de Barça, Villarreal, Atlético de Madrid, Espanyol y Real Madrid. Además, todavía no sabe lo que es perder en su estadio, sumando cuatro victorias y cuatro empates.

Por su parte, el Hércules es el mejor local del grupo 2 de la Primera RFEF. Seis victorias, un empate y una derrota que suman un total de 19 puntos de 24 posibles. Algo más bajo es el bagaje del Deportivo, que ha ganado cuatro, empatado dos y perdido uno en los siete partidos que ha jugado en su estadio. Los tres clubes, salvando la distancia de las dos categorías que les separan, funcionan de una manera muy similar a nivel de rendimiento. Números de descenso a domicilio... y de Champions o "play-off" en casa.