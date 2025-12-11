La 14ª Subida al Racó de la Morera regresa con récord de participación

La Subida al Racó de la Morera – Gran Premio Involucra – Oh My Sandals celebrará este domingo su 14ª edición con salida y meta en el campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH). La prueba, organizada por el Club Kilómetro a Kilómetro Elche y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche, vuelve a reunir a corredores, senderistas y aficionados al deporte en uno de los eventos más consolidados del calendario local.

El recorrido ascenderá hasta la zona de las esculturas de Mariano Ros por el entorno natural de Ferriol, un trazado que combina tramos de asfalto con pistas de tierra, incluyendo exigentes subidas y rápidas bajadas hacia la UMH.

Récord de participantes y dorsales agotados

Por quinto año consecutivo, la organización incrementó el número de dorsales disponibles —de 1.200 a 1.500—, y por quinto año, volvieron a agotarse cuatro semanas antes de la prueba. La edición 2025 reunirá finalmente a 1.097 corredores, 397 senderistas y 13 participantes de marcha nórdica, con un 34% de participación femenina y deportistas procedentes de 11 provincias, principalmente Alicante, Murcia, Albacete y Valencia.

Los 16 clubes con más inscritos contarán con carpas propias en la zona de salida y meta. Destaca la presencia del Club Kilómetro a Kilómetro Elche, con 168 participantes, seguido por Zancadas sobre Ruedas (33), Esteso Runners (32) y Club Running Sinergia (17).

Novedades de la edición 2025

Este año, los corredores recibirán por primera vez una medalla exclusiva inspirada en una de las esculturas de Mariano Ros: la torre vigía que preside el conjunto escultórico del CAU y visible desde el recorrido. La pieza está elaborada en piedra pizarra, en coherencia con el espíritu natural de la prueba, e incluirá grabado láser gratuito en meta.

La organización también presenta una segunda novedad: Roc, un personaje animado creado con inteligencia artificial que participa en la promoción del evento a través de redes sociales. Roc, basado precisamente en la Torre de Ros, pretende transmitir “energía, naturaleza, cercanía y un toque de humor”, señas de identidad de la carrera.

Horarios y entrega de dorsales

La entrega de dorsales se realizará el sábado 13 de diciembre en el Palacio de Deportes de la UMH, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Para incentivar la recogida anticipada, los participantes recibirán una gorra de Mecanizados MG hasta fin de existencias.

El domingo 14, la entrega continuará de 8:00 a 9:30 en la zona de salida (parking Vinalopó).

Las salidas desde la UMH serán:

9:00 h – Pruebas no competitivas (senderismo y marcha nórdica)

– Pruebas no competitivas (senderismo y marcha nórdica) 10:00 h – Corredores

Ambas estarán acompañadas por una cuenta atrás con nieve y pirotecnia.

Servicios para los participantes

La UMH habilitará aparcamientos gratuitos con acceso desde la Avenida de la Universidad y la Ronda Norte. El camino del Pantano permanecerá cerrado al tráfico.

Durante la prueba habrá tres puntos de avituallamiento líquido y un avituallamiento final con agua, fruta, refrescos, cerveza, bocadillos y turrón. El recorrido contará, además, con animación musical: una batucada, un DJ en la última subida al CAU y un grupo en directo en la cima.

Una prueba con fin social

Desde su primera edición, la Subida al Racó de la Morera mantiene un marcado componente solidario con AVADOS ALPE, la Asociación Valenciana de Displasias Óseas. La entidad aprovecha esta jornada para celebrar un encuentro de convivencia en las instalaciones de la UMH, al que acuden familias de diversos puntos de España con el objetivo de dar visibilidad y normalidad a las personas con displasias óseas.