El HLA Alicante regresa a su fortín

Tras cinco victorias consecutivas, donde, además de crecer en la clasificación, las sensaciones se dispararon, el HLA Alicante volvió a probar el sabor amargo de la derrota. El Lucentum cayó ante Gipuzkoa Basket en un duelo en el que los alicantinos se dejaron ir y en el que algunos errores de bulto resultaron ser decisivos. Sin embargo, el alto grado de confianza viene precedido de una racha triunfal y es consecuencia de ser un equipo que cree en sus posibilidades viéndose capaz de ganar a cualquiera. Ahora, tras el traspié en tierras vascas, los chicos dirigidos por Rubén Perelló regresan a su fortín, al Pedro Ferrándiz. Una plaza que todavía no ha visto perder a su equipo en lo que va de curso.

Este viernes 12 de diciembre, a las 20:45 horas, HLA Alicante y Alimerka Oviedo se verán las caras en un duelo correspondiente a la jornada 11 de Primera FEB. Con diferentes sensaciones llegan ambos equipos al duelo, uno se presenta tras su primer tropiezo en casi dos meses y el otro lo hace tras cuajar uno de los mejores partidos de su temporada. Quinto contra noveno en un duelo que cuenta con todos los ingredientes posibles para ser emocionante hasta el último minuto.

Con Javi Rodríguez a los mandos, llega en gran dinámica el Alimerka Oviedo. El conjunto asturiano venció por 97-79 a Alega Cantabria en su último partido, consolidándose en la zona media de la clasificación. Como foráneos cuentan con dos victorias en cinco partidos y buscarán en el Pedro Ferrándiz sumar un triunfo que les acercaría a la parte noble de la tabla, además de ser un plus en la confianza de cara a los siguientes compromisos.

Varios son los peligros visitantes que Rubén Perelló deberá tratar de minimizar en el próximo partido. Hasta el momento, Oviedo cuenta con una larga lista de jugadores capaces de desnivelar un encuentro en cualquier momento. Su referencia en ambos lados de la pista es Dan Duscak, además de tener en sus filas a Marques Townes y Alonso Faure. La intensidad no se negociará en el Pedro Ferrándiz y la capacidad de controlar los rebotes será decisiva en el devenir del encuentro.

Las palabras de Perelló

En la previa del duelo ante el Oviedo, Rubén Perelló ha comparecido ante los medios de comunicación quitándole peso a la última derrota. "Afrontamos el partido con ganas, a nadie le gusta perder. Hay que valorar que llevamos siete victorias y eso es lo que nos tiene que mantener con la confianza y con la motivación de querer seguir mejorando. Tenemos que saber que será un partido muy complicado, Oviedo es un gran equipo. Por el estilo de juego que tienen nos lo van a poner muy difícil", declaraba el técnico.

"Oviedo viene de hacer un gran partido ante Cantabria. Es un equipo con un estilo de juego muy marcado, son el tercer ritmo de la liga y viven mucho de la calidad técnica de sus jugadores. Necesitaremos tener el control del ritmo y del rebote. Debemos mantener nuestra identidad y sacar fortaleza en lo que consideramos mejores", pensaba.

La semana pasada, el HLA tuvo que realizar sus entrenamientos en Montemar y esta, a excepción del último entrenamiento, también. Perelló ha desvelado que hay varios jugadores con molestias y que algunos son duda de cara el duelo de este viernes, pero espera que los disponibles puedan dar el "150%"·.

Se medirán en el Pedro Ferrándiz dos conjuntos muy ofensivos, sobre ello, el técnico del Lucentum ha opinado lo siguiente. "Nosotros éramos el mejor ratio ofensivo de la liga antes de San Sebastián, veníamos de dos partidos en casa pasando de los 100 puntos. Ambos equipos tenemos capacidad ofensiva, la clave estará en la defensa. A más puntos puede ser un cara o cruz, hay que saber cuándo correr y cuando no. Si vamos a la aventura ellos pueden tener el día".

"Lo bonito de la competición es que cualquiera puede ganar a cualquiera, el otro día no hicimos nuestro mejor partido y con todo ello tuvimos opciones de ganarlo. La liga cada vez tiene más nivel, es bonito para el espectador. En nuestro caso prefiero tener al equipo tensionado siempre. Cada día es una final, solo quiero estar centrado en el partido ante Oviedo. Sin exagerar que venimos de un partido perdido, el equipo quiere volver a la senda de la victoria", añadía Rubén Perelló.

Hace escasamente una semana, Perelló pidió la continuidad de Sergio Llorente y este pasado lunes se oficializó. Tras esto, el técnico se ha mostrado muy feliz. "Sergio, además de aportarnos deportivamente, ha conectado con la idiosincrasia del equipo. Cuando tienes jugadores con la capacidad para adaptarse de la manera en la que él lo hace, yo lo agradezco mucho. Estoy contento y feliz por él y porque, como entrenador, deseo que nos siga ayudando".

"Los dos partidos seguidos en el Pedro Ferrándiz son importantes, porque de los cuatro partidos que tenemos hasta final de año, tres son en casa. Todo lo que sea sumar en casa es muy bueno, porque fuera es muy difícil. Aquí estamos haciendo un gran baloncesto con el que la afición está disfrutando", sentenciaba.