Iván Montoya, pivote del Horneo Eón: “Vamos a León a ganar el partido”

El jugador alicantino asegura que ve al equipo "en el camino correcto"

Iván Montoya, jugador del Horneo Eón Alicante.

El Horneo EÓN Alicante visita este domingo (18:00h) al ABANCA Ademar León, en el primero de los 3 partidos que el equipo disputa en siete días. (LaLiga+)

Para Iván Montoya, se trata de un partido “complicado”. “Cuenta con una afición que aprieta mucho y un equipo que viene de hacer muy buenos resultados, empataron contra Logroño y a ver qué hacen esta tarde en su partido. Pero nos tenemos que centrar en nosotros y en seguir siendo mejores cada semana y creo que estamos en el camino correcto”, explica.

Conseguir los 2 puntos pasaría, para el alicantino por “competir todo el partido”. “Lo venimos haciendo en los otros encuentros salvo contra Caserío, que fue un pequeño lunar y no nos salieron las cosa. Pero estamos luchando hasta el final en todos. Así que la clave va a estar ahí”.

Tras la victoria en casa ante Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, “el equipo llega muy bien”, reconoce Montoya. “Durante la semana trabajamos muy bien y creo que todo el equipo tiene claro que esta recta final es muy importante y que tenemos que apretar en todo momento”.

El partido de este domingo en León es el primero de un sprint final de 3 encuentros en 7 días, antes del parón por Navidad y por el Europeo de Enero. Por lo que, puntuar en León sería “muy importante”.

“Hay que tener en cuenta que son dos fuera de casa de los tres que quedan y al menos fuera de casa hay que ir a ganar, porque vamos a ir a ganar como en todos los partidos y puntuar sería muy importante para seguir escalando en la clasificación”, finaliza Montoya.

