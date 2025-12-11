Un once alicantino de Primera: así les va a los nuestros en LaLiga 2025/26

Aunque esta temporada el único club de la provincia en la élite del fútbol español es el recién ascendido Elche CF, el apellido "Alicante" se pasea cada fin de semana por estadios de todo el país. De norte a sur, hay once futbolistas nacidos en la provincia que están compitiendo en Primera División esta temporada 2025/26. Un once completo repartido entre Valencia, Getafe, Osasuna, Sevilla, Espanyol, Real Oviedo, Alavés y el propio Elche.

Este es el mapa de "la armada alicantina" y cómo está rindiendo cada uno en su equipo.

🥅 La portería: las murallas de la terreta

Antonio Sivera (Deportivo Alavés, Xàbia)

Antonio Sivera, portero alicantino del Alavés, durante una rueda de prensa. / EFE

El javiense Antonio Sivera se ha ganado algo que en Primera vale oro: continuidad. A sus 29 años es el portero titular y capitán del Deportivo Alavés, donde encadena su tercera temporada seguida como dueño del arco en LaLiga.

En este curso 2025/26 ya suma 15 partidos ligueros defendiendo el arco del equipo vasco, con números muy sólidos en paradas y goles encajados. A eso se suma la jerarquía fuera del área: Sivera ha verbalizado varias veces que la salvación del Alavés "pasa por Mendizorroza", subrayando la importancia de los partidos en casa en una permanencia que, de momento, va por buen camino.

En Vitoria hablan de él como de un fijo: un exherculano convertido en santo y seña del proyecto babazorro.

Iñaki Peña (Elche CF, Alicante)

Las sensaciones de Iñaki Peña antes de medirse a su ex equipo / INFORMACIÓN

El otro guardián alicantino de Primera viste de franjiverde. Iñaki Peña (Alicante, 1999) salió este verano del Barça en calidad de cedido al Elche, tras renovar con el club azulgrana hasta 2029.

Con el ascenso del Elche y un bloque bastante valiente, el meta alicantino está teniendo lo que buscaba: minutos y responsabilidad en un recién ascendido. Las estadísticas lo sitúan hasta la fecha con nueve partidos de Liga disputados, con buenas cifras de paradas por encuentro.

Partidos como la derrota por la mínima ante el Espanyol, en la que firmó cuatro intervenciones de mérito, o el empate frente al Real Madrid, donde volvió a lucirse ante Mbappé y compañía, han reforzado la sensación de que el Martínez Valero ha encontrado portero de nivel para sostenerse en la categoría.

🏃 Laterales de ida y vuelta: "Vamor a defender y atacar"

José Luis Gayà (Valencia CF, Pedreguer)

El defensa del Valencia José Luis Gayà / Ana Escobar. EFE

El capitán del Valencia sigue siendo, a sus 30 años, la gran bandera de la provincia en la élite. Nacido en Pedreguer, José Luis Gayà lleva más de una década en el primer equipo y esta temporada ha superado ya los 300 partidos de Liga con la camiseta blanquinegra, colándose entre los jugadores con más encuentros ligueros en la historia del club.

En lo futbolístico, la temporada 2025/26 le está viendo de nuevo como un fijo en el once de Corberán: 13 partidos de Liga, con 1 asistencia y un volumen alto de centros y pases clave desde el costado izquierdo. Más allá de los números, su importancia es emocional: cuando el Valencia sufre, la grada mira siempre hacia el "2" de Pedreguer para agarrarse al carácter.

Kiko Femenía (Getafe CF, Sanet y Negrals)

Kiko Femenía, en su debut con la selección española sub´19 / helena ramírez

Kiko Femenía ha vuelto a cruzarse con José Bordalás… y eso, en clave azulona, suele ser sinónimo de confianza. El lateral derecho de Sanet y Negrals firmó por el Getafe hasta 2027 después de acabar contrato con el Villarreal, sumando ya más de 400 partidos como profesional entre LaLiga y la Premier.

En el arranque de temporada fue entrando poco a poco: casi siempre como lateral clásico, aportando oficio en un Getafe que ha moderado su imagen de equipo bronco para ser más protagonista con balón. No es el más vistoso de la lista, pero en el Coliseum valoran precisamente eso: fiabilidad y cero dramas.

Nacho Vidal (Real Oviedo, El Campello)

El defensa del Oviedo Nacho Vidal (izquierda) lucha con Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, en el partido de LaLiga entre el Real Oviedo y la Real Sociedad, en el estadio Carlos Tartiere. / Paco Paredes / EFE

Otro viejo conocido de Osasuna que ha encontrado nueva vida en el norte. Nacho Vidal (El Campello, 1995) rubricó su salida de Pamplona en enero de 2025 y firmó con el Real Oviedo un contrato de dos temporadas y media.

Primero fue héroe del ascenso con un doblete en el playoff ante el Almería, gol incluido en el minuto 97 que dio media eliminatoria a los asturianos. Y ahora, ya en Primera, se ha consolidado como lateral derecho competitivo en un Oviedo que pelea por la permanencia.

José Salinas (RCD Espanyol, Callosa de Segura)

José Salinas, durante un encuentro de esta temporada con el Espanyol. / Espanyol

Uno de los representantes de la Vega Baja en Primera es José Salinas. El lateral zurdo de Callosa de Segura llegó libre al Espanyol este verano tras finalizar contrato con el Elche, después de ser uno de los más destacados del conjunto franjiverde en el curso del ascenso.

En Barcelona ha aterrizado para competir por el puesto de lateral izquierdo en un Espanyol que ocupa actualmente puestos europeos. Aún en fase de adaptación, suma pocos minutos aunque la esperanza desde el entorno perico es que el alicantino esté llamado a ser titular a medio plazo por su despliegue físico y su buena zurda en centros laterales.

Oso (Sevilla FC, Torrevieja)

Oso celebra el gol del Sevilla en Mestalla ante el Valencia. / Sevilla FC

El caso más reciente y mediático: Joaquín Martínez Gauna, "Oso", nacido en Torrevieja en 2003. Hasta hace nada su sitio era el Sevilla Atlético, pero las lesiones en el primer equipo y su gran momento de forma le han abierto la puerta de LaLiga.

Su debut en Mestalla ante el Valencia no pudo ser más llamativo: actuando como carrilero zurdo, generó tres ocasiones claras de gol, cifras que según Opta solo había mejorado un defensa debutante del Sevilla en las últimas dos décadas. La jugada del 0-1 nace, precisamente, de una acción suya por banda, antes de que un rebote en César Tárrega acabe en gol en propia puerta.

Tribuna de datos aparte, lo que más ha gustado en Nervión es su desparpajo: un chico de Torrevieja, sin miedo a pedirla en Mestalla, peleando cada balón como si fuera el último.

💪 El centro del campo: músculo, pausa y mucha pizarra

Pepelu (Valencia CF, Dénia)

Pepelu durante el partido contra el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Si Gayà es la bandera emocional del Valencia, Pepelu (Dénia, 1998) es ya su metrónomo. Tras llegar en 2023, el pivote se ha asentado como titularísimo y hombre de confianza de Corberán.

En esta 2025/26 acumula una docena larga de partidos de Liga, siempre en el eje del centro del campo, donde combina su habitual fiabilidad en el pase con un trabajo defensivo que le permite incrustarse casi como tercer central. No está viendo puerta este año, pero sigue siendo uno de los mejores lanzadores de penaltis de la competición (20 convertidos de 22 en su carrera).

En un Valencia que vive en montaña rusa clasificatoria, el de Dénia se ha convertido en sinónimo de estabilidad.

Lucas Torró (CA Osasuna, Cocentaina)

El centrocampista del Osasuna Lucas Torró se lamenta de una ocasión fallada durante el partido de LaLiga entre el Osasuna y el Espanyol. / Jesús Diges / EFE

Desde Cocentaina hasta el Sadar, el camino de Lucas Torró ya es largo y consolidado. El mediocentro rojillo sigue siendo una pieza clave en el Osasuna de Alessio Lisci, un equipo que se explica en buena parte a través de su equilibrio.

Aunque esta temporada ha sufrido algún problema físico puntual, Torró ha arrancado como titular habitual en el pivote, encargado de barrer por delante de la defensa, ganar duelos aéreos y dar la primera salida limpia al balón. Su importancia es tal que cuando ve la quinta amarilla, la prensa navarra habla abiertamente de cómo "buscarle sustituto" por la trascendencia de su baja.

No es el jugador que más brilla en el resumen televisivo… pero es de esos que un entrenador subraya con rotulador fosforito.

Moi Gómez (CA Osasuna, Rojales)

Moi Gomez en el reciente partido contra el Sevilla. / AFP7 vía Europa Press

El socio perfecto de Torró también nació en la provincia. Moi Gómez (Rojales, 1994) encadena ya su tercera temporada en El Sadar. Interior zurdo con buen pie, en este Osasuna se ha reconvertido en pieza muy útil entre líneas y en los costados para conectar con los puntas.

El alicantino está firmando un curso continuista: muchos minutos, varios partidos como titular y presencia constante en los ataques posicionales rojillos. Su nombre aparece en todas las quinielas de "once de gala" y en las previas se le señala a menudo como uno de los hombres llamados a marcar diferencias, sobre todo en El Sadar.

Josan Ferrández (Elche CF, Crevillent)

ECF

En clave franjiverde, Josan (Crevillent, 1989) es ya casi patrimonio de la ciudad. Renovado por una temporada más y en el top‑10 histórico de partidos disputados con el Elche, el extremo crevillentino ha vivido todos los ascensos y descensos recientes del club.

En su regreso a Primera con el Elche ha asumido un rol más dosificado, pero sigue siendo importante: siete partidos de Liga, tres de ellos titular, aportando una asistencia, un gran porcentaje de pases acertados y mucha experiencia en los minutos calientes.

Para una plantilla relativamente joven, tener a un veterano local que conoce de memoria el Martínez Valero es un lujo competitivo y emocional.

⚽ Los hombres de banda y ataque

Abdessamad Ezzalzouli 'Abde', del Real Betis, durante el partido de Laliga que disputaron Betis y Osasuna en el estadio de La Cartuja. EFE/Julio Muñoz. / Julio Muñoz / EFE

En este "once alicantino" no hay un ‘9’ puro clásico, pero sí mucha presencia ofensiva desde segunda línea y las alas. Podríamos contar en este apartado con el atacante del Betis Abde Ezzalzouli, un alicantino de adopción. Llegó a Elche con siete años junto a su familia marroquí, se hospedó en el barrio de Carrús y tras militar en varios equipos de la ciudad se marchó al Hércules, donde dio el salto que le permitió ser traspasado al Barcelona en la temporada 2021-2022, por dos millones de euros, para luego pasar por el Osasuna antes de recalar en las filas del equipo de Pellegrini, donde brilla como uno de los puñales más incisivos de LaLiga.

También tendría hueco el delantero alicantino Alberto Marí, cedido por el Valencia este año al Mirandés.

La doble amenaza de la Marina Alta y la Vega Baja

Entre Gayà, Salinas, Oso, Josan y Moi, la provincia aporta laterales y extremos capaces de producir ocasiones y centros de calidad. Los datos de Gayà apuntan a más de un pase clave por partido y una alta frecuencia de centros en juego abierto, mientras que Oso ha irrumpido generando tres ocasiones claras en su estreno, un registro de debut histórico para un defensa sevillista. Salinas, por su parte, llegó al Espanyol tras un año en el que disputó 41 encuentros oficiales con el Elche, la gran mayoría como titular, lo que explica la confianza que hay en que acabe haciéndose dueño del carril izquierdo perico.

🏟️ El "once" de la provincia de Alicante en LaLiga

Un once compuesto íntegramente por jugadores alicantinos pertenecientes a equipos de Primera. / INFORMACIÓN

Si un aficionado alicantino quisiera imaginar un once sólo con jugadores nacidos en la provincia que hoy compiten en Primera, tendría este equipazo:

Porteros

Antonio Sivera (Xàbia) – Deportivo Alavés

Iñaki Peña (Alicante) – Elche CF

Defensas

Nacho Vidal (El Campello) – Real Oviedo

Kiko Femenía (Sanet y Negrals) – Getafe CF

José Salinas (Callosa de Segura) – RCD Espanyol

José Luis Gayà (Pedreguer) – Valencia CF

Oso (Torrevieja) – Sevilla FC

Centrocampistas y atacantes

Lucas Torró (Cocentaina) – CA Osasuna

Pepelu (Dénia) – Valencia CF

Moi Gómez (Rojales) – CA Osasuna

Josan Ferrández (Crevillente) – Elche CF

Abde (Elche) - Real Betis Balompié

Y si ese equipo alicantino pudiera elegir un entrenador de Primera, no sería otro que José Bordalás (Alicante, 1964), técnico del Getafe y uno de los que tiene más personalidad de LaLiga.

José Bordalás, durante un partido del Getafe. / Europa Press

¿Y qué árbitro podría pitar a este equipo alicantino para que todo quedase en casa? Juan Martínez Munuera, natural de Finestrat e internacional, aumenta el peso de la provincia en el ecosistema del fútbol profesional más allá de la clasificación de cada domingo.

De Xàbia a Torrevieja, pasando por Dénia, Crevillent o El Campello, la provincia de Alicante firma esta temporada al menos once jugadores en la máxima categoría del fútbol español. Algunos son veteranos consolidados (Gayà, Torró, Sivera, Josan); otros, como Pepelu o Moi, viven su madurez competitiva; y los más jóvenes, como Oso o Salinas, representan la nueva ola que viene pegando fuerte.

Para el aficionado alicantino, LaLiga 2025/26 se puede seguir como si fuera el juego del Fantasy: mirar la jornada, localizar a "los de casa" y comprobar cómo, semana a semana, la provincia sigue dejando huella en la élite, incluso cuando el escudo de la camiseta no lleva el nombre de Alicante.