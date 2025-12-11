La regata de Beach Sprint del Real Club de Regatas conquista la playa del Postiguet

El Real Club de Regatas de Alicante organizó la regata de Beach Sprint Empacher Cup en la playa del Postiguet, entre el 5 y 7 de diciembre, y los remeros del RCRA lograron muy buenos resultados. Del RCRA en la categoría dobles juvenil masculino consiguieron la medalla de oro Nacho Noland y Anton Ivanov; en individual absoluto, Miguel Salas logró la medalla de bronce, y en dobles juvenil mixto, Aitana Carrión y Julius Blümer (Alemania) lograron la medalla de bronce.

Aitana Carrión en el dobles juvenil mixto / INFORMACION

La competición congregó en Alicante a remeros de diferentes países, situando a la ciudad de Alicante y al RCRA en el mapa de una modalidad remo, el Beach Sprint que se caracteriza por combinar carrera a pie y remo; algo que resulta todo un espectáculo para el público.

En los tres días del campeonato de Beach Sprint se realizaron reuniones con los directores de cada equipo de remo, los entrenamientos en la playa del Postiguet y la competición propiamente dicha, también en la playa. El Beach Sprint es una modalidad de remo en la que los deportistas corren a pie desde la playa hasta sus embarcaciones y se practica en aguas abiertas; la salida y llegada de la prueba es en la playa, por eso, resulta muy espectacular para el público.