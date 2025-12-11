Sant Joan acoge un partido solidario entre veteranos del Hércules y del Valencia

El deporte vuelve a dar su mano a la solidaridad. Y en este caso, el esfuerzo generoso de unos futbolistas servirá de ayuda para mejorar la calidad de vida de una niña de dos años y medio de edad, vecina de Sant Joan d’Alacant, que padece una enfermedad rara. El próximo 21 de diciembre, el Polideportivo de Sant Joan d’Alacant acoge un partido de fútbol solidario para dar visibilidad al Complejo de Esclerosis Tuberosa y a apoyar a las familias afectadas por esta enfermedad, entre las que se encuentra la pequeña Lía.

El encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant y enfrentará a las asociaciones de futbolistas veteranos del Hércules CF y del Valencia CF. Para dar a conocer todos los detalles de esta iniciativa, esta mañana ha tenido lugar una rueda de prensa en la que han intervenido el alcalde de Sant Joan, Santiago Román; la presidenta de la asociación Pequeño Fresno y madre de Lía, Laura Soto; Josip Visnjic, representante de la Asociación de Veteranos Hércules CF; y Javier Subirats, en representación de la Associació de Futbolistes del Valencia CF.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha agradecido la presencia “de dos grandísimos jugadores como son Javier Subirats y Josip Visnjic, que permitirán, junto con sus compañeros, que el 21 de diciembre se viva en Sant Joan un día muy entrañable y bonito, con mucha historia en el campo gracias a los dos grandes clubes que se van a enfrentar en nuestro campo campo de fútbol”.

La organizadora de este evento deportivo y solidario, Laura Soto, ha explicado que “el objetivo del partido es doble: dar visibilidad al Complejo de Esclerosis Tuberosa, apoyando a todas las familias que conviven con esta enfermedad rara que padecen 1 persona de cada 6.000, y recaudar fondos para cubrir los tratamientos y terapias de Lía”. Laura, madre de Lía, ha comentado que a medida que crece su hija, “nos damos cuenta de que necesita más ayuda, más terapias y más atención médica, por lo que esta iniciativa puede ser muy útil, y más si ayudamos a crear comunidad y contactamos con más familias que sufren esta enfermedad”, ha añadido.

Por su parte Josip Višnjić ha destacado que la Asociación de Veteranos Hércules CF “siempre apoya estas causas sociales, estas enfermedades raras y pocos visibles por lo que vamos a ayudar todo lo posible a Laura y a su hija Lia”. En el mismo sentido, Javier Subirats ha indicado que la Associació de Futbolistes del Valencia CF “siempre está al lado de exfutbolistas a los que podemos ayudar a al lado de causas solidarias como esta. Además, vamos a jugar contra el Hércules y eso es siempre un gran aliciente para el aficionado”.

Las asociaciones de futbolistas veteranos del Hércules CF y del Valencia CF participarán de manera altruista en este partido para recaudar fondos destinados a Lía. Esta pequeña niña, de dos años y medio, padece tumores en el cerebro que le provocan epilepsia refractaria, una condición que requiere terapias continuas, exámenes médicos especializados y posibles intervenciones quirúrgicas, con costes elevados que su familia no puede asumir por completo.

Coste simbólico de entradas

Las entradas tienen un coste simbólico de 3 euros, que se podrán adquirir directamente en el polideportivo a partir de las 9:30 horas del mismo día 21 de diciembre. Durante el descanso del partido se realizará una pequeña rifa, en la que han colaborado cediendo regalos o servicios varios establecimientos comerciales de Sant Joan. Además, quienes lo deseen pueden colaborar mediante Fila 0 a través del número de cuenta: ES14 2100 8681 5002 0012 4226.