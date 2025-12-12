El HLA Alicante se frena en el Pedro Ferrándiz en un final de infarto

Frenazo importante a la proyección meteórica de este HLA Alicante. El duelo ante Alimerka Oviedo se presentaba como un dardo envenenado y así ha sido. Los asturianos han tomado el Pedro Ferrándiz en un encuentro igualado hasta el final que se decidió en el último segundo (88-89).

Avisó Rubén Perelló por activa y por pasiva que las derrotas en algún momento tendrían que llegar. No podía estar más acertado el técnico mallorquín, ya que, en cuestión de siete días, se ha degustado más veces el amargo sabor a derrota que en todo el resto de temporada.

El encuentro empezó con un HLA Alicante fallón, presagio de lo que estaría por venir. El ritmo era eléctrico y ambos equipos trataban de plasmar sobre la pista su carta de presentación. El Lucentum quería correr y el Oviedo le compró la propuesta. Con el paso del tiempo, ambos equipos empezaron a sumar con mayor facilidad y las estrellas, poco a poco, hacían acto de presencia en el partido. En su línea, Larsen volvió a bailar en el poste un día más y junto a un gran Sebastian Aris, conseguía cerrar el primer cuarto con un empate a 21 en el marcador.

Alimerka Oviedo no había llegado al Pedro Ferrándiz de paseo y durante los 40 minutos se encargó de demostrar que su última victoria por 20 puntos a Cantabria no fue casualidad. El segundo cuarto transcurrió con una tónica similar al primero, intercambiándose golpes y ambos equipos asestando estacazos en transición.

La hora de la segunda unidad

Ante este contexto se erigió Álex Jordà, líder de la segunda unidad del HLA Alicante. El partido era precioso y el Oviedo empezó a creer en la machada de vencer en tierras alicantinas, algo que todavía nadie había hecho. Pese a ir prácticamente todo el partido por debajo, llegando a estar a seis puntos, el Lucentum, tirando de garra y carácter, se agarró al parqué y cerró la primera mitad con una ligera ventaja de un punto (43-42).

Entró en juego la segunda mitad y ahí llegó la hora del mejor Jordan Walker. El norteamericano, tras el paso por vestuarios, saltó a la pista con más hambre que el resto, sumando cinco puntos consecutivos. Eran grandes minutos del HLA Alicante, pero lejos de amedrentarse, el Oviedo no le perdería la cara al partido en ningún instante.

La defensa visitante creció y tras un parcial de 0 a 6 favorable al conjunto asturiano, Perelló decidió parar el encuentro cuando el marcador reflejaba un 57-59. Estaba siendo un partidazo por todo lo alto con dos equipos valientes y atrevidos. Ambos tenían las cosas muy claras y con un resultado de 63-64, entraban en escena los últimos diez minutos.

Sufrimiento en el rebote

Naufragó en el rebote Alicante cuando más falta hacía y Alimerka Oviedo se aprovechó de ello. Se vio a un Perelló desesperado con sus jugadores, que seguían en el partido por acciones individuales y no por juego colectivo. Con todo igualado, Marques Townes se echó a todo su equipo a la espalda y lo llevó hasta la victoria. El internacional dominicano firmó una exhibición en el Pedro Ferrándiz, asumiendo toda la responsabilidad y sin defraudar en ninguna posesión.

Empezaba a rozar la proeza el conjunto visitante, pues a falta de medio minuto, vencía por dos puntos. Desaprovechó la bola de partido y le llegó la oportunidad al HLA para empatar o ganar con la última posesión. Se optó por la figura de Mike Torres para el tiro decisivo y la moneda salió cruz. Su bandeja rodó por el aro y terminó saliéndose para el lamento de todo el público presente. No falló Townes los dos últimos tiros libres y en un intento desesperado por reducir la ventaja, Mike Torres anotó desde su propio campo sobre la bocina. Derrota por 88 a 89 y primera "mala racha" de la temporada.