La prórroga del Puerto Deportivo Campomanes amenaza el futuro de la vela en Altea

La vela de competición en Altea atraviesa su momento más crítico. La reciente prórroga de la concesión del Puerto Deportivo Luis Campomanes, otorgada por la Conselleria, ha desatado la alarma al poner en riesgo la actividad del Club Náutico Campomanes, histórico organizador de regatas como la Pata Negra o los 5 Clubs. La posible expulsión del Club por parte de la concesionaria Marina Greenwich S.A. podría suponer la desaparición de competiciones que durante décadas han impulsado la imagen náutica del municipio.

“Hablamos de competiciones que atraen a regatistas, turistas, familias y clubes de toda España. Si el Club desaparece o queda asfixiado, Altea perderá uno de sus mayores motores deportivos y económicos”, afirma la Junta Directiva.

Cada año, estas regatas reúnen a decenas de embarcaciones y tripulaciones, incluso internacionales, generando un notable impacto económico para hoteles, restaurantes y comercios locales. Además, han proyectado la imagen de Altea como uno de los principales destinos turísticos deportivos más atractivos del Mediterráneo.

Sin respuesta

Hace ya un mes que el Club denunció un abuso de poder por parte la concesionaria y pidió explicaciones a la Conselleria de Medio Ambiente por entender que la decisión de la empresa de excluirles de la prórroga no tenía sentido e iba a perjudicar a la continuidad de las actividades deportivas que la asociación ha organizado durante 40 años.

Sin embargo, la empresa comunicó al Club Náutico que debía abandonar la gestión, arrogándose todos los servicios e instalaciones del puerto, decisión que el secretario del mismo Gonzalo Pons-Trénor calificó de inadmisible.

“La Conselleria ha dado diez años de prórroga al puerto y lo que dice Greenwich es que ‘esto es para mí’, también los amarres, es decir que pretende que la continuidad le afecte sólo a él, y a nosotros nos pide que nos vayamos”, objetó en aquel momento Pons-Trénor.

Para el Club Náutico queda claro que la empresa está intentando vender la prórroga de la concesión por un valor estimado de entre 30 y 40 millones de euros, “lo que supondría un beneficio absolutamente desmesurado de hasta un 2.500 % respecto al coste de las obras comprometidas”.

Regatas celebradas

A pesar de todo los días 22 y 23 de noviembre se celebraron el XXV Trofeo Pata Negra y la 9.ª prueba del Trofeo 5 Clubs 2025, con la participación de 43 embarcaciones entre los dos torneos. Cerca de 200 regatistas participaron en la bienvenida ofrecida por el Club.

Este éxito es en el que se enfoca el Náutico para exponer el papel esencial que desempeña el Club en la vida deportiva, turística y económica de Altea. A la vez, sigue denunciando la “fragilidad” del modelo actual: “Estas regatas han salido adelante gracias al esfuerzo de todos, pero su continuidad no está garantizada”, remarcan desde la Junta Directiva.