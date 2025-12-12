Villajoyosa volverá a acoger una Serie Europea de Rugby Playa en julio
La única sede española del circuito volverá a reunir a los mejores equipos del continente en la arena vilera
La Asamblea General de la EBRA (European Beach Rugby Association), celebrada en Marsella (Francia) el sábado 6 de diciembre, aprobó el calendario oficial de los torneos que formarán parte de las Series Europeas de Rugby Playa 2026. Entre ellos, destaca la inclusión de Villajoyosa, que volverá a ser sede de una de las pruebas del circuito y será el único representante español en la competición.
El torneo se celebrará los días 4 y 5 de julio de 2026, manteniendo a la localidad alicantina como un referente continental en la organización de eventos de rugby playa. Villajoyosa, que en 2025 fue sede de la Final Europea, cederá ese honor el próximo año a Magna Grecia, en el sur de Italia.
Calendario oficial de las Series Europeas de Rugby Playa 2026
MAYO 2026
- 16–17 – Kortrijk (Bélgica)
JUNIO 2026
- 20–21 – Marsella (Francia)
- 20–21 – Oporto (Portugal)
- 27–28 – La Haya (Países Bajos)
JULIO 2026
- 4–5 – Villajoyosa (España)
- 4–5 – Lignano (Italia)
- 11–12 – Viena (Austria)
- 11–12 – Sopot (Polonia)
- 18–19 – Magna Grecia (Italia) – Final Europea
La EBRA mantiene el sistema de puntuación habitual, en el que el campeón de las Series se determina sumando los tres mejores resultados de cada equipo a lo largo del circuito.
Con esta nueva designación, Villajoyosa consolida su posición como uno de los destinos clave del rugby playa en Europa, ofreciendo un entorno privilegiado y una organización reconocida por participantes y aficionados.
