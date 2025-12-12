Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villajoyosa volverá a acoger una Serie Europea de Rugby Playa en julio

La única sede española del circuito volverá a reunir a los mejores equipos del continente en la arena vilera

Un partido de rugby playa

INFORMACIÓN

La Asamblea General de la EBRA (European Beach Rugby Association), celebrada en Marsella (Francia) el sábado 6 de diciembre, aprobó el calendario oficial de los torneos que formarán parte de las Series Europeas de Rugby Playa 2026. Entre ellos, destaca la inclusión de Villajoyosa, que volverá a ser sede de una de las pruebas del circuito y será el único representante español en la competición.

El torneo se celebrará los días 4 y 5 de julio de 2026, manteniendo a la localidad alicantina como un referente continental en la organización de eventos de rugby playa. Villajoyosa, que en 2025 fue sede de la Final Europea, cederá ese honor el próximo año a Magna Grecia, en el sur de Italia.

Calendario oficial de las Series Europeas de Rugby Playa 2026

MAYO 2026

  • 16–17 – Kortrijk (Bélgica)

JUNIO 2026

  • 20–21 – Marsella (Francia)
  • 20–21 – Oporto (Portugal)
  • 27–28 – La Haya (Países Bajos)

JULIO 2026

  • 4–5 – Villajoyosa (España)
  • 4–5 – Lignano (Italia)
  • 11–12 – Viena (Austria)
  • 11–12 – Sopot (Polonia)
  • 18–19 – Magna Grecia (Italia) – Final Europea

La EBRA mantiene el sistema de puntuación habitual, en el que el campeón de las Series se determina sumando los tres mejores resultados de cada equipo a lo largo del circuito.

Con esta nueva designación, Villajoyosa consolida su posición como uno de los destinos clave del rugby playa en Europa, ofreciendo un entorno privilegiado y una organización reconocida por participantes y aficionados.

