El Horneo, a firmar otra sorpresa a domicilio en la pista de Ademar

El Horneo Alicante buscará este domingo protagonizar una nueva sorpresa a domicilio aprovechando su visita al Ademar León (18:00 horas), uno de los grandes de la competición, ante el que espera repetir la gesta lograda jornadas atrás en Granollers.

El conjunto alicantino, revitalizado tras la última victoria liguera ante el Puente Genil, afronta sin complejos la visita a un rival que llega al partido con apenas tres días de descanso tras haber competido este jueves.

El técnico del Horneo Eón, Roi Sánchez, aseguró que la clave del partido estará en la defensa y en frenar las transiciones del equipo leonés.

El encuentro ante el Ademar será el primero que el conjunto alicantino afrontará tras la salida del extremo Yanis Ramírez y del portero suizo Flavio Wick, a quienes el club ha dado la baja al no entrar en los planes del nuevo técnico.

Roi Sánchez espera contar para este compromiso con todos sus jugadores, si bien admitió que varios han acusado durante la semana problemas físicos por golpes o enfermedad.

El encuentro ante el conjunto leonés es el primero de los tres que le restan al Horneo Alicante antes del parón de la competición, y el objetivo del equipo alicantino es llegar a la segunda vuelta fuera de los puestos de descenso, de los que le separan actualmente dos puntos.

El Ademar, por su parte, buscará su segunda victoria consecutiva en el palacio municipal Urbano González Escapa, tras la lograda el jueves ante Viveros Herol Nava, y quitehacerlo aprovechando la primera visita del conjunto alicantino a la cancha leonesa. «Alicante es un equipo disciplinado y competitivo, al que respetar mucho», dijo Daniel Gordo, técnico del Ademar.