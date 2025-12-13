Juan Ayuso y su plan para 2026: de Alicante al Tour de Francia

2026 será un año de cambios para el ciclista alicantino Juan Ayuso. Nuevo equipo... y nuevos objetivos. El principal, el que él quería y que en su anterior escuadra era imposible por coincidir con el dominador actual del pelotón, su excompañero en el UAE Emirates Tadej Pogacar: el Tour de Francia.

Ayuso ya está concentrado con su nueva formación, el Lidl-Trek, con la que ha firmado contrato hasta 2030, pese a que tenía contrato en vigor de larga duración con el conjunto de Emirates Árabes Unidos, papel que se rompió de forma brusca tras una segunda mitad de 2025 de desencuentros entre los dirigentes y el deportista.

Pretemporada en marcha

Su temporada 2026 ya se ha iniciado con la fase preparatoria, que durante este mes de diciembre le tiene por las carreteras alicantinas para comenzar a perfilar la competición que dará inicio a partir de enero. Ayuso está conociendo a sus nuevos compañeros, directores, mecánicos, masajistas, médicos... y lo está haciendo muy cerca de su casa, en la localidad alicantina de Dénia.

Allí ha instalado su cuartel general el Lidl-Trek, aprovechando el buen clima mediterráneo en estas fechas del año, en una zona en la que también rodarán otras formaciones ciclistas de primer nivel, entre ellas la antigua de Ayuso, el Emirates de Pogacar. Y allí, en el «media day» del equipo, el alicantino anunció sus principales objetivos para 2026.

Segundo Tour de Francia

La prueba señalada en rojo es el Tour de Francia, donde Ayuso debería acudir como teórico jefe de filas del Lidl-Trek, aunque está por ver si no acaba compartiendo galones con la otra piedra angular del proyecto, el danés Mattias Skjelmose. Hasta el momento, en sus cuatro temporadas completas como profesional en el Emirates, el de Xàbia solo ha disputado una vez el Tour: abandonó en 2024 en la etapa 13, con cierta polémica interna dentro del equipo.

Antes del Tour, Ayuso iniciará la temporada en la Volta al Algarve portuguesa y también disputará París Niza (Francia), Itzulia (Vuelta al País Vasco, prueba que ganó en 2024), Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja (dos clásicas belgas de primavera) y Dauphiné, el clásico prólogo a la gran ronda gala. De este calendario anunciado se desprende que el alicantino no repetirá presencia en el Giro de Italia, donde ganó una etapa en 2025, ni defenderá título en la Tirreno-Adriático.

De cara a la segunda parte de la temporada, Ayuso y su nuevo equipo mantienen la incógnita de si estará presente en el pelotón de la Vuelta a España, circunstancia que dependerá principalmente de su estado de forma una vez concluya el Tour de Francia en el mes de julio.