Liga Asobal
El Horneo Eón Alicante cae en León luchando hasta el final
El conjunto dirigido por Roi Sánchez frena su ascensión en la tabla con una derrota por un tanto
EFE
El Horneo Eón Alicante cierra la semana cayendo ante un Ademar León que suma su segunda victoria casera por 29 a 28. De esta manera, los alicantinos rompen su dinámica ascendente y el conjunto leonés escala posiciones en la clasificación a falta de los últimos dos encuentros que restan para cerrar la primera vuelta de la Liga Asobal.
El conjunto dirigido por Roi Sánchez, que ya sorprendió al Granollers, plantó cara en todo momento al combinado ademarista que no pudo respirar nunca tranquilo pese a ir, sobre todo en la segunda mitad, siempre por delante en el marcador.
El Horneo Eón Alicante castigó las pérdidas locales y con los lanzamientos de Parker y la habilidad de Iván Montoya en el pivote fue escapándose en el marcador (5-9) hasta el ecuador de la primera parte, obligando al técnico, Daniel Gordo, a parar el partido y buscar soluciones tanto desde el banquillo, como en aspectos tácticos con una defensa más agresiva y el 5-1 que se acabó atragantando al rival.
Los hermanos Pérez Arce, primero Gonzalo con sus contragolpes y después el capitán Rodrigo, tremendamente efectivo, junto a la irrupción en portería de Saeid Barkhordari, comandaron la rebelión ademarista para infringir a los alicantinos de 8-0 después de dejarle diez minutos sin anotar, sin que surtiera efecto el tiempo muerto solicitado por Roi Sánchez.
Al descanso mandaban los locales (15-12) ante un conjunto visitante que no dejaba escapar al Ademar más allá de los cuatro goles, para acortar las ventajas a la mínima expresión en varias ocasiones pero sin llegar a culminar, siquiera la igualada, con sus extremos Robledo y Barreto como principales estiletes.
Luchaba el Horneo Eón estando por debajo en el marcador, pero los leoneses jugaban con el tiempo con ataques largos. Erró Gonzalo Pérez una pena máxima que podría haber dejado encarrilado el choque y Roi Sánchez pedía un último esfuerzo a los suyos tras un tiempo muerto.
La pérdida de balón de Moya parecía dejar sin opciones de pelear por un final más igualado, anotando Rodrigo Benites desde el pivote para poner cuatro goles de renta. El tanto que a la postre terminaría siendo determinante fue el anotado sin ángulo por Darío Sanz, que hacía inútiles los intentos alicantinos hasta el final (29-28).
Ficha técnica:
ADEMAR LEÓN (29): Barkhordari (0), Álvaro Pérez (0), Gonzalo Pérez (5), Edu Fernández (0), Adrián Fernández (2), Benites (2), Lindqvist (5), Sergio Sánchez (0); Samu Sáiz (1), Miñambres (1), Wasiak (0), Rodrigo Pérez (7), Rozada (0), Zapico (0), Darío Sanz (5), Albizu (1).
HORNEO EÓN ALICANTE (28): Domenech (0), Robledo (5), Borragán (0), Montoya (5), Augusto (0), Parker (5), Barreto (7); Méndez (1), Gutiérrez (0), Oliver (0), Dimitrievski (0), Escobedo (1), Torriko (3), Teixeira (0) y Moya (1).
ÁRBITROS: Tania Rodríguez Estévez y Lorena García Gil. Excluyeron por dos minutos a Samu Sáiz por Ademar León; Oliver y Méndez por Horneo Eón Alicante.
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-3, 5-5, 5-9, 7-10, 11-10, 15-12 (descanso), 18-14, 20-19, 22-21, 24-22, 27-24, 29-28 (final).
INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes de León Urbano González Escapa ante 1.800 espectadores.
