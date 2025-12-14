Pogacar (y sus rivales) preparan el año 2026 en Alicante

Quedan meses para el Tour de Francia. Incluso para las clásicas de primavera. Ya ni hablar de la Vuelta a España. Sin embargo, en el ciclismo, diciembre y enero serán fundamentales para construir el proyecto para 2026 de cada ciclista, de cada escuadra, de cada objetivo.

Y ahí entra en juego la terreta. Desde hace unos días y hasta bien avanzado el primer mes del nuevo año, las carreteras de la provincia de Alicante acogerán a multitud de deportistas profesionales sobre dos ruedas, casi todos los de la élite, que aprovecharán el clima y las instalaciones de la zona para preparar la temporada que oficialmente dará inicio el 1 de enero, pero que a todas luces ya se está cocinando desde hace tiempo.

El plan de Pogacar

El principal atractivo del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar y su equipo, el UAE Emirates, llevan unos días instalados en la Costa Blanca, concretamente en Benidorm, para hacer piña y acumular los primeros kilómetros en sus piernas. Pogacar, insaciable, no tiene un objetivo sino muchos. La joya de la corona será el Tour 2026, donde buscará su quinta victoria en la Grande Bouclé y unir así su nombre a los de los más grandes de esta carrera (Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin), una vez borrado el de Armstrong.

El equipo UAE celebra su triunfo en el Tour de Francia con Pogacar con el maillot amarillo. / EFE

No será este el único punto fuerte de su calendario para un hombre que suma 108 triunfos como profesional y que lleva un par de cursos a un ritmo de victorias insaciable. Este fin de semana, él y su equipo han anunciado su calendario para 2026: Strade Bianche, Milán-San Remo, carrera que se le resiste en su palmarés; Tour de Flandes, París-Roubaix (otra de las pocas que no ha ganado), Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Romandía, Vuelta a Suiza, Tour de Francia, grandes premios de Quebec y Montreal, Mundial y Giro de Lombardía.

Es decir, salvo cambio en el plan inicial y que Pogacar se acabe apuntando a la Vuelta a España, circunstancia que dependerá de posibles lesiones, caídas y de su resultado en el Tour, el astro esloveno solo rodará por España durante su pretemporada en la terreta.

Los rivales de Pogacar

Sus principales rivales no andarán demasiado lejos a la hora de preparar la nueva campaña, todos ellos con el objetivo de destronar al actual rey del ciclismo mundial. El Lidl-Trek del alicantino Juan Ayuso ya está realizando su stage en Dénia, en una nueva etapa para el ex del Emirates, que debería demostrar que los galones que pedía en su antigua escuadra los merecía; ahora junto a los Skjelmose, Ciccone, Mollema, Verona, Geoghehan Hart y compañía.

Juan Ayuso, durante el «media day» del Lidl-Trek en Dénia / EFE

El principal candidato a poder evitar el quinto Tour de Pogacar, el danés Jonas Vingegaard, también aterrizará, en su caso en enero, en la provincia para apuntalar sus piernas de cara a los esfuerzos de julio por las montañas francesas. Lo hará junto a su equipo, el Visma-Lease a Bike, con La Nucia como centro de operaciones. Allí también se espera a otros ilustres: Van Aert, Jorgenson, Kuss, Simon Yates...

Altea, Calp y Moraira son otros tres enclaves seleccionados por equipos profesionales ciclistas para sus pretemporadas. Por la primera localidad se pasarán el Jayco-AlUla australiano de Matthews, O'Connor y Ackermann; y el Bahrain-Victorious de Pello Bilbao, Tiberi y Caruso.

En el segundo punto mencionado realizarán su trabajo de preparación el Soudal-Quick Step de Mikel Landa y el Picnic-PostNL de Onley; mientras que en el tercero tiene hecha su reserva el Tudor Pro Cycling Team de Alaphilippe y Hirschi. En las carreteras alicantinas quedará el esfuerzo y el sudor para que todos estos equipos y ciclistas encuentren la gloria durante 2026.