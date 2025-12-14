Fin de semana sin derrotas para los equipos alicantinos

Grandísima jornada para la representación alicantina en la cuarta categoría del fútbol español. Abrió el fin de semana el Alcoyano consiguiendo el primer triunfo de la temporada fuera de casa tras vencer por 1 a 2 al filial del Espanyol. Orihuela e Intercity hicieron lo propio para sumar tres puntos como locales, mientras que el único equipo que no fue capaz de ganar fue el Ilicitano que consiguió un valioso empate ante el Coria.

Primer triunfo a domicilio

El Alcoyano al fin vio la luz a domicilio. Pronto los del Collao se adelantaron en el marcador al Espanyol B con Izan Llinares superando a Álex Ruiz. El filial poco a poco se recompuso y dio pasos adelante hasta que Zárraga cometió un penalti que Thymos convertía en el empate. En la segunda parte, el tramo final premió al Alcoyano con un derribo en área local que Steven Prieto no erró.

Victoria en Los Arcos

El Orihuela sentenció al filial de Las Palmas en un choque donde fueron muy superiores. Los alicantinos, a los cuatro minutos, golpearon con gol de Solsona. El filial conseguía el empate, si bien un zarpazo de Juanma volvía a adelantar a los escorpiones. En la segunda mitad el encuentro estuvo abierto hasta que Pipa mandaba su disparo a la escuadra. Elías Romero maquilló el resultado.

Actas de los cuatro encuentros. / INFORMACIÓN

Tres puntos para mirar arriba

El Intercity se hizo solvente en casa y sometió con un tempranero gol de San Emeterio al Getafe B. A los dos minutos apareció este para batir a Benito y adelantar así a los de Javi Moreno. El filial sufrió para generar peligro y en la segunda parte el Intercity mantuvo la compostura y entre intercambio de balón fue capaz de ir consumiendo minutos La única del Getafe fue en el añadido de Rubi por encima del larguero local. Tres puntos más para seguir mirando arriba.

Tablas en el Diego Quiles

Empate en el Diego Quiles para un Ilicitano que resistió el empuje del Coria. El acercamiento del filial a balón parado fue fructífero, pues de un agarrón en área ajena, Choco anotaba desde el punto de penalti. En la segunda parte la roja a Ceri ponía en jaque a los de Carlos Cuéllar y posteriormente, el Coria igualó el partido, pero el Ilicitano consiguió resistir hasta el final.