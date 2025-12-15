Alicante reúne este fin de semana a las mejores promesas de pádel del mundo

Alicante reúne a los mejores jugadores de pádel de menores del mundo con la disputa de la Promises Finals 2025, que se celebrará en las pistas del Club Atlético Montemar desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre. Manuel Villar, concejal de Deportes, ha explicado este lunes durante la presentación del torneo que “la fusión entre el apoyo al deporte base y la organización de grandes acontecimientos deportivos conforman la hoja de ruta de este Ayuntamiento”.

Alfonso Monferrer, presidente de la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, ha calificado la competición como “el torneo por excelencia del pádel para menores. Es el del pádel más auténtico. Aquel en el que se aprecia perfectamente cómo va a ir evolucionando este deporte”. José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, ha señalado que “este torneo pone el colofón a las celebraciones del 50 aniversario del club que, en el último mes, ha tenido como hitos fundamentales la organización del ATP Challenger de tenis, y la maratón internacional Elche-Alicante”.

Características del torneo

Las ocho mejores parejas clasificadas en el Ranking de Menores de la Federación Internacional de Pádel (FIP), atendiendo a todos los torneos que se han disputado en el mundo, estarán en Alicante en las categorías masculina y femenina (sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18). Las ocho parejas de cada categoría estarán divididas en dos grupos de cuatro, después de un sorteo que se realizará a mitad de semana. Jugarán entre ellos una liguilla de tres partidos -viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde-. Se clasificarán los primeros y segundos de cada grupo para disputar las semifinales en la matinal del domingo, y las finales por la tarde.

Las ocho pistas donde se disputen los partidos el sábado y el domingo tendrán streaming en directo a través del canal de YouTube de la FIP. Además de los deportistas españoles entre los que se encuentran Tello Buitrón Ornella Beltramino, que han acudido este lunes a la presentación del torneo, acudirán hasta Alicante representantes de Portugal, Francia, Italia, Argentina, Bélgica, Suecia, Chile, Suiza, Países Bajos, y Estados Unidos.

Se prevé que sean más de 500 personas entre jugadores, entrenadores y familiares los que lleguen hasta Alicante durante el próximo fin de semana, con tres noches de pernoctaciones en los hoteles en las noches del jueves, viernes y sábado, “con lo que la política de desestacionalizar el turismo mediante las competiciones deportivas, tendrá un nuevo ejemplo”, ha subrayado Villar.