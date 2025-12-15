Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El HLA Alicante, en mala racha, recibe a un Fuenlabrada con dudas

Los lucentinos tratarán de enmendar este martes las últimas dos derrotas encadenadas

Jugadores del HLA Alicante, en el último partido en casa

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El HLA Alicante recibe este martes (20:30 horas) a Flexicar Fuenlabrada en el Pabellón Pedro Ferrándiz en un encuentro correspondiente a la jornada 12 de Primera FEB, con ambos equipos afrontando el partido en contextos muy diferentes.

El conjunto dirigido por Rubén Perelló llega a la cita con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, lo que le sitúa en la quinta posición de la clasificación. Sin embargo, los alicantinos atraviesan su primer momento complicado de la temporada tras encadenar dos derrotas consecutivas: la primera en la pista de Gipuzkoa (77-70) y la segunda el pasado viernes ante Oviedo (88-89), que además supuso la pérdida del invicto como local.

Mike Torres avanza bien defendido por Gaizka Apecechea, en el Gipuzkoa-Lucentum, en Donostia.

Pese a estos resultados, el HLA Alicante mantiene una identidad muy definida, basada en un ataque insaciable, el control del ritmo de juego y el rendimiento colectivo. Volver a hacerse fuerte en el Pedro Ferrándiz será clave para no perder terreno respecto a los puestos de cabeza.

Flexicar Fuenlabrada

Por su parte, Flexicar Fuenlabrada afronta el desplazamiento a Alicante en una dinámica claramente negativa. El equipo entrenado por Iñaki Martín acumula cinco derrotas consecutivas, ante Coruña, Estudiantes, Oviedo, Obradoiro y Gipuzkoa, una racha que ha incrementado la urgencia de resultados en el conjunto madrileño.

A pesar de ello, Fuenlabrada dispone de una plantilla con talento y experiencia contrastada en la categoría. Vítor Benite es su principal referencia ofensiva, mientras que las incorporaciones de Alex Renfroe y Brooks DeBisschop aportan dirección, físico y liderazgo. Ambos jugadores fueron piezas importantes del Betis en el «ascenso» a la ACB la pasada temporada y están llamados a tener un papel relevante en este tramo de la competición.

HLA Alicante - Alimerka Oviedo

El rendimiento del HLA Alicante como local y su capacidad para imponer un ritmo de juego controlado serán factores determinantes. En el lado visitante, el acierto exterior y la influencia de Renfroe en la dirección del juego pueden marcar diferencias. La gestión de la presión y los momentos finales del encuentro también se presentan como aspectos decisivos.

El partido enfrenta a un HLA Alicante que busca recuperar sensaciones y consolidarse en la zona alta de la clasificación, y a un Flexicar Fuenlabrada necesitado de una victoria que frene su mala racha y sirva como punto de inflexión. El ambiente del Pedro Ferrándiz y la respuesta del equipo local ante su afición pueden resultar determinantes en un encuentro que se prevé exigente e igualado.

