El HLA Alicante, en mala racha, recibe a un Fuenlabrada con dudas

El HLA Alicante recibe este martes (20:30 horas) a Flexicar Fuenlabrada en el Pabellón Pedro Ferrándiz en un encuentro correspondiente a la jornada 12 de Primera FEB, con ambos equipos afrontando el partido en contextos muy diferentes.

El conjunto dirigido por Rubén Perelló llega a la cita con un balance de 7 victorias y 3 derrotas, lo que le sitúa en la quinta posición de la clasificación. Sin embargo, los alicantinos atraviesan su primer momento complicado de la temporada tras encadenar dos derrotas consecutivas: la primera en la pista de Gipuzkoa (77-70) y la segunda el pasado viernes ante Oviedo (88-89), que además supuso la pérdida del invicto como local.

Mike Torres avanza bien defendido por Gaizka Apecechea, en el Gipuzkoa-Lucentum, en Donostia. / Gipuzkoa Basket

Pese a estos resultados, el HLA Alicante mantiene una identidad muy definida, basada en un ataque insaciable, el control del ritmo de juego y el rendimiento colectivo. Volver a hacerse fuerte en el Pedro Ferrándiz será clave para no perder terreno respecto a los puestos de cabeza.

Flexicar Fuenlabrada

Por su parte, Flexicar Fuenlabrada afronta el desplazamiento a Alicante en una dinámica claramente negativa. El equipo entrenado por Iñaki Martín acumula cinco derrotas consecutivas, ante Coruña, Estudiantes, Oviedo, Obradoiro y Gipuzkoa, una racha que ha incrementado la urgencia de resultados en el conjunto madrileño.

A pesar de ello, Fuenlabrada dispone de una plantilla con talento y experiencia contrastada en la categoría. Vítor Benite es su principal referencia ofensiva, mientras que las incorporaciones de Alex Renfroe y Brooks DeBisschop aportan dirección, físico y liderazgo. Ambos jugadores fueron piezas importantes del Betis en el «ascenso» a la ACB la pasada temporada y están llamados a tener un papel relevante en este tramo de la competición.

HLA Alicante - Alimerka Oviedo / Héctor Fuentes

El rendimiento del HLA Alicante como local y su capacidad para imponer un ritmo de juego controlado serán factores determinantes. En el lado visitante, el acierto exterior y la influencia de Renfroe en la dirección del juego pueden marcar diferencias. La gestión de la presión y los momentos finales del encuentro también se presentan como aspectos decisivos.

El partido enfrenta a un HLA Alicante que busca recuperar sensaciones y consolidarse en la zona alta de la clasificación, y a un Flexicar Fuenlabrada necesitado de una victoria que frene su mala racha y sirva como punto de inflexión. El ambiente del Pedro Ferrándiz y la respuesta del equipo local ante su afición pueden resultar determinantes en un encuentro que se prevé exigente e igualado.