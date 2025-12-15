La Subida al Racó de la Morera cierra su 14ª edición con más de 1500 participantes

El pasado domingo 14 de diciembre de 2025 se celebró la 14ª edición de la Subida al Racó de la Morera, Gran Premio Involucra, Oh My Sandals, con salida y llegada a la Universidad Miguel Hernández. Organizada por el Club Kilómetro a Kilómetro Elche y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche.

La celebración de la prueba estuvo amenazada por la situación meteorológica, pero la lluvia no hizo acto de presencia durante la noche anterior, y tampoco durante las dos emocionantes salidas, una a las 9 de la mañana para senderistas y otra a las 10 de la mañana para corredores. Durante la prueba sí cayó una lluvia ligera que no llegó a generar barro en los caminos naturales por los que discurre la prueba.

El speaker de la prueba da la salida. / Racó de la Morera

Así que la gran fiesta que todos los años se monta para esta carrera se pudo celebrar, con unos participantes absolutamente entregados en las emocionantes salidas. Salidas en las que, durante los cinco minutos previos, nevó en Elche sobre las cabezas de los participantes gracias a los efectos especiales de Grupo Meteoro y Eventos Torrellano.

En un recorrido plagado de animación y con mucho público a pesar del clima, los participantes pudieron subir hasta el CAU impulsados por una batucada, un DJ al inicio de la subida más dura, un grupo de música en directo justo en la cima del CAU, y más de 80 voluntarios encargados de dar agua y vigilar el tráfico.

A los que se unieron más de 100 voluntarios en meta encargados de repartir las merecidas medallas (con grabación láser gratuita), las toallas para secarse y el avituallamiento final en el que, aparte de líquido, esperaba un bocadillo recién hecho en la propia meta. Una jornada inolvidable en la que acabó saliendo el sol en la entrega de premios haciendo que incluso se llegase a pasar calor.

María del Carmen Risueño, durante su entrada a meta. / Subida al Racó de la Morera

Ya hay fecha para la siguiente edición, que será la 15ª: 13 de diciembre de 2025, con expectativas de volver a aumentar los dorsales disponibles y volver a agotarlos. Antes de la Navidad de este año se abrirán las inscripciones.

Los ganadores de la prueba masculina fueron Eduardo Esteban Pascual, del Club Decatlón Elche, con un tiempo de 50:10 marcando un récord absoluto en la prueba, Alberto Alameda Torres, del CA Elche Runners (51:25) y Javier Pérez Sánchez, del CA Elche Runners (52:45).

Por lo que respecta a la prueba competitiva femenina, la ganadora fue María del Carmen Risueño Sánchez, del Club Atletismo Kronos, con un tiempo de 1:02:22. Detrás de ella llegaron María Dolores Adsuar García, del Club Kilómetro a Kilómetro Elche con una marca de 1:05:06 y Cristina García Requena, del CA Juventud Atlética, con un tiempo de 1:08:31.

Diseño de las medallas para los corredores de la prueba. / Subida al Racó de la Morera

De los 1509 inscritos, 1099 fueron corredores, 397 senderistas y 13 pertenecieron a la marcha nórdica. El 96% de los dorsales fueron recogidos y 948 llegaron a meta con chip (corredores).

Desde la primera edición, el fin social de esta carrera es dar apoyo, visibilidad y normalidad a los miembros de AVADOS ALPE, la Asociación Valenciana de Displasias Óseas. La jornada es aprovechada por la asociación para realizar una jornada de convivencia durante todo el día en instalaciones de la UMH, jornada a la que acuden miembros de distintos puntos de la geografía española