El HLA Alicante recupera la sonrisa en el Pedro Ferrándiz

Triunfo para recuperar sensaciones y para volver a mirar hacia arriba en la clasificación. Tras dos derrotas consecutivas, el HLA Alicante ha vencido al Flexicar Fuenlabrada en un duelo que no se decidió hasta los últimos instantes pese a un titánico primer cuarto local. Larsen volvió a vestirse de héroe otra jornada más con su enésima exhibición y permite al conjunto dirigido por Rubén Perelló seguir en la zona noble de la tabla junto a entidades como Leyma Coruña, Movistar Estudiantes o Monbus Obradoiro.

Sin urgencias, pero con necesidades afrontaba el Lucentum su undécimo encuentro liguero de la temporada. Tras los tropiezos ante Oviedo y Gipuzkoa, los alicantinos se encontraban inmersos en el primer bache del curso, situación similar a la del Fuenlabrada. Los madrileños aterrizaron en Alicante entre un mar de dudas tras perder de forma consecutiva sus últimos cinco encuentros en Primera FEB.

El HLA, desde bien pronto, se encargaría de demostrar que su gran situación en la tabla no es casualidad. Tras encajar un parcial de 0 a 6 de salida, los alicantinos dieron un tremendo bocado al partido con 21 puntos consecutivos gracias a un Jordà excelso que lideraba la estocada desde la línea de tres. Al tremendo acierto del alicantino se le sumó la energía de Jordan Walker, los fundamentos de Kevin Larsen y la contundencia de Coulibaly. Tres variables que apuntaban a gran resultado.

El Lucentum estaba mandando en el marcador con relativa facilidad, llegando al punto de gustarse y de levantar al público presente en el Pedro Ferrándiz. No se podía haber empezado mejor y tras un pequeño arreón visitante, el primer cuarto cerraba el telón con un marcador de 29-15.

Todo eran alegrías en la pista, pues el nivel local invitaba a ello. Sin embargo, el buen momento sería efímero y los visitantes no tardarían en darle la vuelta a la tortilla. El segundo cuarto arrancó con un tres más uno de Paul Rigot y le siguió una oleada de tiros libres. Poco a poco el Fuenlabrada se agarró al partido desde la línea de 4,60 y la diferencia, que llegó a ser de 17 puntos, se esfumó a los pocos minutos. Eran los peores minutos hasta el momento del HLA, siguiendo en el partido gracias a Kevin Larsen y a su clase en el poste bajo. El rumbo del partido había cambiado radicalmente y tras un peligroso segundo cuarto, el resultado reflejaba un 45-41 al descanso.

Desesperación con los árbitros

La intensidad defensiva alicantina creció tras el paso por vestuarios y eso desesperó a Vítor Benite. El mítico escolta perdió los papeles y tras no estar conforme con una falta no pitada, terminaría expulsado directamente. Lo que podía haberse convertido en un punto de inflexión favorable al Lucentum, lo sería a la inversa. Los visitantes crecieron en el duelo y en un cuarto con muchos parones y poco ritmo, se marchaban a los últimos diez minutos con ventaja de uno (62-63).

La atmósfera en el Pedro Ferrándiz era de duelo grande con una tensión y una emoción tremenda. Ambos conjuntos luchaban por volver a la senda de la victoria y tras sucederse las canastas entre los dos equipos, el Lucentum encaraba los últimos cinco minutos con ventaja de cinco. Una lesión de Manchón frenó todo el ritmo en los instantes decisivos, desesperando tanto a jugadores como árbitros. No sería suficiente para parar a un HLA que mejoró sus prestaciones respecto al último encuentro. Un triple de Jordà sentenció un intenso encuentro para el delirio de toda la afición local. Lo intentaron los visitantes, pero el duelo estaba visto para sentencia. Con un resultado de 91 a 86, el Lucentum vuelve a sonreír y suma su octavo triunfo del curso.