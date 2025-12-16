Liga Asobal
El Horneo Eón se enfrenta al Viveros Herol Nava en un duelo clave por la salvación
Ambos conjuntos están empatados en la clasificación a un punto de la zona de descenso
EFE
El Horneo Eón Alicante disputa este miércoles (19:30 horas) ante el Viveros Herol Nava un encuentro clave en las aspiraciones de permanencia de ambos equipos, empatados a puntos en la clasificación y a sólo uno de la zona de descenso. El conjunto alicantino buscará su cuarta victoria desde la llegada al banquillo del técnico Roi Sánchez y mantener la solidez mostrada en su pabellón, donde ha ganado dos de sus tres últimos partidos disputados.
El Horneo Eón, que perdió por la mínima la pasada jornada en León, necesita el triunfo para evitar caer al descenso antes del parón navideño, pero también para marcar distancias con un posible rival directo en la pelea por la salvación. Hasta el momento, dos de las cuatro victorias del equipo alicantino han sido ante rivales directos por la permanencia, como Guadalajara y Cangas, y ganar a Nava supondría un respiro antes de cerrar el año en la siempre incómoda pista del Huesca.
El equipo de Roi Sánchez afronta el encuentro sin bajas y a la espera de que el club pueda reforzar la plantilla tras la salida la pasada semana de dos jugadores. "Quedan cuatro puntos y hay que rascar como sea. Nava es un rival directo y luego viene Huesca. Son dos partidos muy importantes en los que tenemos que puntuar", indicó el preparador gallego del conjunto alicantino.
Aarón Gutiérrez
Nacho Moyano, seleccionador de los Hispanos Juniors, ha dado a conocer la lista de los convocados para la disputa del Torneo Internacional 4 Naciones de enero y en la que se encuentra Aarón Gutiérrez. El lateral derecho del Horneo Eón Alicante disputará este torneo del 8 al 10 del próximo mes en Angers (Francia) y en él se enfrentará a la anfitriona, Portugal y Alemania.
Los jugadores están convocados el próximo 2 de enero en Madrid para preparar estos partidos en Leganés antes de poner rumbo a Nantes. El combinado español regresará el próximo 11 de enero.
El joven jugador del Eón ya sabe lo que es vestir la roja y, además, conquistar un título con ella, pues se proclamó campeón de Europa sub-17 con los Hispanos Juveniles y el pasado mes de abril también recibió la llamada de Moyano para los Juveniles.
Los partidos que disputará Aarón Gutiérrez serán, el jueves 8 de enero ante Francia, el viernes 9 ante Alemania y el 10 ante Portugal. El joven catalán fue incluido en el '7 ideal' de la jornada 3 cuando firmó un 90,91% de efectividad al anotar 10 tantos, 9 de ellos desde los siete metros (pleno absoluto). Actualmente es el tercer máximo anotador del equipo con 45 tantos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La llamada de atención del Belén de El Campello sobre el rico (y deteriorado) patrimonio: de Villa Marco al Convent
- La Policía libera en Alcoy a nueve mujeres explotadas sexualmente en tres prostíbulos y detiene a 8 personas
- Estos son los pueblos más ricos y los más pobres de Alicante y estas son las rentas de sus habitantes
- Vicente Castelló, fundador del Nou Manolín, ya tiene su calle en Alicante
- La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía advierte: 'El viudo siempre hereda
- El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros