Barcelona se encamina a la alternancia y podría perder la F1 en 2027

Las intensas negociaciones que mantiene la Generalitat de Catalunya con la FOM (Formula One Management) para la renovación del gran premio que desde 1991 se celebra en el Circuit de Barcelona, de forma ininterrumpida, se encaminan hacia la alternancia con otros trazados europeos.

En este escenario, Spa y Portimao podrían turnarse con Montmeló los próximos años, mientras que Madrid, sin rotación y con un contrato a diez años (2026-2035) se convertiría en la sede del GP de España y el principal referente de la F1 en el país.

La opción de la alternacia estaba sobre la mesa desde el principio y era la más viable según los gestores de la F1, los estadounidenses Liberty Media. Desde la Generalitat insistían en un acuerdo a largo plazo y de continuidad, similar al adjudicado a Madrid, para rentabilizar la fuerte inversión de 50 millones de euros en obras de mejora y modernización acometidas en el Circuit desde 2022.

Un día después del anuncio oficial de que Portugal recuperará su gran premio en 2027 y 2028, una información publicada este miércoles por La Vanguardia sostiene que Barcelona y la F1 habrían pactado una renovación por tres temporadas y en años discontinuos (2028, 30 y 32), alternándose con el GP Bélgica en Spa-Francorchamps, que en enero oficializó un acuerdo de cuatro carreras en seis años, también en años alternos (2026, 2027, 2029 y 2031).

Fuentes de la Generalitat aseguran que aunque las conversaciones con Liberty y su presidente, Stefano Domenicali, están muy avanzadas, “no se ha firmado ningún acuerdo y hasta que las condiciones estén cerradas al cien por cien, no habrá anuncio”. En la misma línea, desde el Circuit insisten en que “no tendremos noticias sobre la renovación en 2025”.

Extraoficialmente, las partes implicadas reconocen que la posibilidad de que en 2027 coincidan tres grandes premios en la Península Ibérica (Madrid, Portimao y Barcelona) es improbable. De confirmarse este extremo, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, nueva denominación para la cita de 2026 (el 12-14 de junio), perdería la siguente edición de 2027, rompiendo así una tradición de 36 años seguidos en el calendario de la F1.

Fira Circuit, la sociedad gestora del Circuit de Barcelona-Catalu­nya, asumió la explotación de las instalaciones, propiedad de la Generalitat (en un 78%), el pasado 1 de enero. El acuerdo es por 20 años, aunque con una cláusula 2+18 que implica que a los dos años ambas partes revisarán las condiciones en función de los ingresos vinculados a la F1 y a MotoGP. Y precisamente ese plazo coincide con 2027.

El Conseller de Empresa, Miquel Samper, que en los últimos meses ha asumido todo el peso de las negociaciones con la F1, mantiene el discurso de prudencia al respecto y asegura que “aunque están bien encaminadas, hay que ser discretos. Se anunciará en cuanto hayamos firmado”.